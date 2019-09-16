Садоводы в России теперь смогут узаконить "самозахваченные" сотки

Садоводы смогут узаконить «лишние» сотки, если реальная площадь их участка больше той, которая указана в документах. Такую возможность дают поправки, которые вступают в силу с 16 сентября. Они упрощают процедуру так называемых комплексных кадастровых работ. Это когда межевание участков проводится оптом сразу для всего или нескольких рядом расположенных садовых товариществ — причем по инициативе муниципальных властей и, что самое важное, за счет бюджета.

Для дачников это в любом случае большая экономия. Делать межевание и устанавливать границы участка за свой счет затратно — процедура обычно обходится минимум в 9-10 тысяч рублей. Комплексные кадастровые работы дают возможность утрясти все накопившиеся «пограничные» вопросы сразу в рамках всего товарищества, причем без затрат для садоводов.

А теперь, в частности, можно будет решить и еще одну застарелую проблему. Не редкость, когда по документам и по сведениям в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) участок — 6 соток, а на деле их, скажем, 8. Ну так получилось. Это сейчас границы участков привязывают к спутниковым координатам, а в былые времена землю нередко нарезали на глазок. Тем не менее две «лишние» сотки формально считаются самозахватом.

Поправки позволяют в рамках комплексных кадастровых работ такие участки наконец узаконить в реальных границах. Правда, должен выполняться ряд условий:

- участок используется именно в этих границах более 15 лет (то есть сейчас быстренько прирезать себе землицы уже не получится),

- на эти «лишние» сотки больше никто не претендует — нет споров ни с соседями, ни с местными органами власти,

- с «прирезкой» площадь не должна превышать минимальные размеры садового участка, установленные местной администрацией; а если таких норм нет, то увеличиться надел может не более чем на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

Насколько реально этих самых комплексных кадастровых работ в своем районе дождаться? Ведь на местах обычно ни на что никогда нет денег. На это сейчас выделяются деньги из федерального бюджета, что резко повысило заинтересованность в таких «оптовых» работах не только самих граждан, но и муниципальных властей. В 2019 году комплексные кадастровые работы предполагается провести в 30 регионах (на это уже выделены деньги). На 2020 год заявки поступили уже от 46 регионов.