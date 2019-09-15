2019-09-15T13:31:55+03:00
В мире

Дроны атаковали крупнейшие месторождения нефти в Саудовской Аравии

Эксперты ждут скачка цен на «черное золото» [видео]
Мария БЕРК
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Беспилотники атаковали заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi AramcoБеспилотники атаковали заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi AramcoФото: REUTERS
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Атака беспилотников на заводы национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти почти в два раза. Крупнейшее предприятие в королевстве из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах сократило добычу «черного золота» на 5 млн баррелей в сутки. Это фактически половина суточного объема добычи. Эксперты убеждены, что такие атаки в ближайшее время приведут к росту цен на нефть. В минувшую пятницу торги закрылись на отметке 60 долларов за баррель.

Все началось с того, что ранним утром в прошедшую субботу последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» атаковали с помощью дронов крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке королевства. В частности, в Абкайне располагается крупнейший в мире завод по стабилизации нефти. Из-за нападения пострадала установка подготовки нефти, которая очищает ее от примесей. Пожар уже удалось взять под контроль.

Это уже далеко не первое нападение на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии. В середине августа хуситы направили более десяти нагруженных взрывчаткой беспилотников к нефтяному месторождению Шейба. После этого арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена. Повстанцы и дальше обещают проводить подобные атаки до тех пор, пока Саудовская Аравия не прекратит военные действия в Йемене.

А тем временем, на события в Саудовской Аравии отреагировали в США. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что за атакой дронов стоит Иран. Сенатор-республиканец Линдси Грэм даже предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана, если Тегеран продолжит эти провокации. В МИД Ирана эти обвинения назвали ложью.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU

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