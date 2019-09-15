2019-09-15T13:32:27+03:00
Политика

Лишь бы не так, как у «москалей»

Хроники «смутного» времени на Украине
Александр ГРИШИН@orgstruk
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На Украине переживают, что в учебниках до сих пор вспоминают о дружеских отношениях с РоссиейНа Украине переживают, что в учебниках до сих пор вспоминают о дружеских отношениях с РоссиейФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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После избрания президентом Незалежной Владимира Зеленского один из коллег сказал, что, мол, вот и закончились «Хроники…», в которых высмеивались наиболее неадекватные и одиозные решения украинских властей и заявления видных украинских политиков. В ответ я лишь хмыкнул и, как оказалось, был прав. И сегодня очередная порция «перемог», неизбежно переходящих в «зраду».

И СВИДОМИЗАЦИЯ ВСЕЙ УКРАИНЫ

Процесс украинизации по-новому, иначе говоря, свидомизации, вышедшая на авансцену украинской политике при Порошенко, с успехом продолжается и при новом главе государства. Министр образования Украины Анна Новосад, делающая на мове гигантское количество ошибок, выступила с новой инициативой на форуме «Ялтинская европейская стратегия», прошедшем в Киеве.

- Уже пять лет прошло, а во многих учебниках пишется, что Россия - друг Украины, мы еще вспоминаем о дружеских отношениях с нашим врагом, поэтому здесь многое надо изменить, - заявила она и добавила, что украинская школа по-прежнему несет в себе «страхи советской системы» и надо менять сознание общества. Кстати, ранее Минобразования страны уже обязало убрать из учебников упоминание о сотрудничестве с нацистской Германией одного из лидеров запрещенной в РФ УПА гауптмана Романа Шухевича.

Можно порекомендовать еще выбросить из других учебников законы физики, сведения о восходе Солнца на востоке, формулу воды, происхождение видов. Главное, чтобы было не так, как у москалей. Менять, так менять.

КИЕВ ГОТОВИТ ПАКЕТ УЛУЧШЕНИЙ ДЛЯ ДОНБАССА

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко на все том же форуме объявил, что Киев готовит пакет предложений для «улучшения жизни на территории Донбасса для людей, которые оказались по ту сторону». Позже он пояснил, что речь идет о ремонте моста в станице Луганской и последующем разведении сил, сначала в этом районе, а позже и по всей линии противостояния.

Пять лет прошло и что-то начало доходить? Вряд ли. Поскольку в этом пакете есть еще и предложения по организации украинского теле- и радиовещания. Причем, это не первая попытка. И новая, скорее всего, провалится так же, как и предыдущие.

Единственное, в чем они прозрели, так это, похоже в статусе и будущем ЛДНР. Поскольку инициативы по Донбассу озвучил глава министерства иностранных дел Украины.

ОМЕЛЯН УШЕЛ, НО «ДЕЛО» ЕГО ЖИВЕТ

Все мы помним бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, отвечавшего на развал автодорожного хозяйства и украинских железных дорог проектом «Хиперлупы» от Жмеринки до Житомира и рядом других убойных для мозга инициатив. В новом Кабмине функции Омеляна решил взять на себя его глава, премьер-министр Алексей Гончарук. Все на том же форуме (фантастов они там что ли собрали? – прим. авт.) он заявил, что Украина готова соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Зачем и на какие шиши, премьер решил не уточнять.

Впрочем, это укладывается не только в логику Омеляна и украинских псевдоученых, озвучивших идею о том, что Черное море выкопали древние укры, но и самого Гончарука, объявившего, что рост экономики на Украине в ближайшие 5 лет составит 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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