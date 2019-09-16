Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов: С нового года трудовые книжки станут электронными

В этом суть пакета законопроектов, которые сейчас рассматриваются в Госдуме. Что это значит для граждан? Чем электронный документ лучше? И не своруют ли хакеры данные о наших трудовых подвигах? На все эти вопросы в интервью «КП» ответил глава Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ.

БУМАЖНЫЙ НОСИТЕЛЬ ЛЕГЧЕ ПОДДЕЛАТЬ

- Антон Викторович, почему мы в принципе переходим на электронные трудовые книжки?

- Два момента. Во-первых, для этого созрели предпосылки. Большинство россиян пользуются интернетом, у всех есть мобильные телефоны и электронная почта. В нашу жизнь вошли электронные билеты на поезда и самолеты, онлайн-банкинг, безналичные расчеты в магазинах, даже электронный дневник в школе. То есть люди умеют всем этим пользоваться. Во-вторых, уже есть вся нужная инфраструктура, которая позволяет эти данные обрабатывать, передавать и защищать.

- Чем плохи бумажные?

- Во-первых, это неудобно. И для работодателя, и для сотрудника. Потеряешь книжку - придется всю информацию восстанавливать. Для многих это становится большой проблемой. Во-вторых, человеческий фактор - неправильно внесенные записи работниками кадровых служб. Такое часто бывало в 90-х, да и сейчас иногда происходит. В-третьих, бумажный носитель легче подделать. Мошенники этим тоже пользуются. В цифровом формате работать будет проще и дешевле. Это всем выгодно: гражданам, бизнесу и государству.

- Давайте тогда по порядку. Гражданам что именно выгодно?

- Простой пример. Вам понадобилась выписка из трудовой книжки. Для кредита, визы или чего-то еще. Сейчас вы идете в кадры и просите ее сделать. Это не всегда быстро - по закону в течение трех дней. Если все будет в цифровом виде, то через личный кабинет на сайте ПФР вы эту же услугу получите за минуту. Сможете сразу распечатать выписку или отправить ее по электронной почте в любую организацию. И ее везде примут. Плюс сможете оформить пенсию дистанционно. Не нужно будет в качестве подтверждения приносить еще один документ.

СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ СТАЖЕМ МОЖНО ОНЛАЙН

- В чем выгода работодателя?

- Во-первых, сейчас он заказывает бланки бумажных трудовых книжек и тратит на это деньги. Во-вторых, он их у себя хранит в сейфе, потому что это документы строгой отчетности. В-третьих, сотрудники их заполняют вручную. В-четвертых, если что-то произойдет, их придется восстанавливать. К примеру, сейчас в Иркутской области введен режим ЧС из-за паводка, и у некоторых трудовые книжки были утрачены. И теперь работодателям нужно их восстанавливать, а это целая процедура, которую они обязаны пройти.

- Но ведь одно дело - заполнить от руки, а другое - установить новое приложение и разобраться, как оно работает. Плюс дополнительные деньги заплатить наверняка…

- Отчетность у работодателя и так почти вся в электронном виде. Разработчики программного обеспечения просто доработают пакет бухгалтерских программ. Бизнесу это ничего не будет стоить.

- А мелкие предприниматели? У них обычно все по старинке ведется…

- Организации, где меньше 25 сотрудников, смогут воспользоваться кабинетом страхователя у нас на сайте. Они смогут эту информацию просто отправлять онлайн - как по электронной почте.

ПЕНСИЯ НЕ ПОСТРАДАЕТ

- Но ведь в этом случае тоже будет человеческий фактор. Не ту информацию занесут в базу - и все, прощай пенсия!

- Пенсионные права точно не пострадают. Мы информацию, представляемую работодателями, давно перепроверяем при помощи получаемой от налоговой службы отчетности. В электронной трудовой книжке будет содержаться дополнительная информация - данные о приеме, увольнении и переходе на другую должность, занимаемая должность (профессия), а также номера приказов о кадровых изменениях. То есть мы охватываем всю информацию, которая есть в трудовой книжке, и переводим ее в электронный вид.

- Надо ли будет следить за своей трудовой книжкой - правильно ли ее заполняет работодатель?

- Тут каждый сам решает. Например, вы же сейчас за ней не следите. Она лежит в сейфе в отделе кадров и требуется, только когда вы переходите на другое место работы или вам нужно сделать копию. За электронной трудовой можно будет следить онлайн и даже сохранять себе на компьютер. Собственно, в отношении ваших пенсионных прав это можно делать уже сейчас.

- Как именно?

- Через личный кабинет на сайте ПФР. Дополнительно регистрироваться для этого не нужно. Просто вводите логин и пароль, полученный при регистрации на портале госуслуг. Большинство граждан уже имеют там подтвержденную учетную запись. И могут посмотреть, сколько страховых взносов за них перечислил работодатель, и сколько индивидуальных пенсионных коэффициентов у них уже накопилось для оформления пенсии.

Антон Дроздов уверяет, что бояться хакеров не нужно. Информация о наших трудовых подвигах надежно защищена.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД - ОДИН ГОД

- Что произойдет с 1 января? Работодатели нам всем раздадут трудовые книжки?

- Не совсем. С 1 января все компании начнут ежемесячно представлять в ПФР дополнительную информацию о трудовой деятельности. Сейчас мы проводим пилотный проект с крупнейшими работодателями, чтобы оценить, как готовы их кадровые службы и наши информационные системы. Что касается граждан, для них действует переходный период - один год. За это время они смогут решить, оставлять им бумажную трудовую книжку или нет. Если человек не напишет такого заявления работодателю, то с 1 января 2021 года она будет вестись только в электронном виде, а бумажную ему вернут на руки. Для молодых людей, которые начнут работать после 2021 года, трудовая книжка будет по умолчанию только электронной.

- То есть я могу оставить свою старую трудовую в отделе кадров? И тогда работодатель будет и в электронном виде информацию отправлять, и в бумажном дублировать?

- Да, все верно. Для этого нужно будет написать заявление в свободной форме.

ВОПРОС - РЕБРОМ

- Как будет защищена информация? Вдруг какие-нибудь хакеры получат к ней доступ и сотрут все данные?

- Система ПФР аттестована как система для учета и обработки персональных данных высокого уровня. Мы соблюдаем все требования по защите информации. При этом функцию по введению персонифицированного учета пенсионных прав граждан мы ведем с 1997 года. То есть в фонде накоплен более чем 20-летний опыт работы с персональными данными. У нас есть и специальная служба по информационной безопасности. Сбой или взлом с последующим изменением или уничтожениям данных практически невозможны. Информация фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери данных.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

- Как в других странах? Там используют бумажные или электронные трудовые книжки?

- В отдельных европейских странах в конце прошлого века использовались трудовые книжки или трудовые карточки. Но сейчас почти все данные перекочевали в информационные системы и в базы данных пенсионных фондов. Например, в Словении трудовые книжки были обязательными до 2009 года и их заменили базой данных пенсионного фонда. Еще один пример - Испания. Там действует электронная система Vida Laboral (трудовая жизнь), там фиксируются все приемы и увольнения сотрудников, состояние их налоговых отчислений.