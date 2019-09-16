2019-09-16T01:04:04+03:00
Звезды

Дочь Рождественского впервые стала мамой в 49 лет

Чудесная девочка родилась здоровой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дочь Рождественского впервые стала мамой в 49 лет. Фото: instagram.com/katyarozhdest/Дочь Рождественского впервые стала мамой в 49 лет. Фото: instagram.com/katyarozhdest/
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Младшая дочь поэта Роберта Рождественского родила долгожданного ребенка. Ксения впервые стала мамой в 49 лет. О счастливом событии сообщила ее родная сестра Екатерина.

Прибавление в семье Роберта Рождественского произошло в пятницу, 13 сентября. Подробности этого радостного события пока что держатся в секрете.

"Принимаю поздравления! Получила новое важное звание - тетя! Нашего девичьего полку прибыло! Сестра моя подарила мне в пятницу, 13 сентября, целую прекрасную орущую девочку! Счастье, которое ждали долго-долго и, наконец, дождались!", - объявила на весь Инстаграм Екатерина Рождественская.

Она пожелала племяннице расти умной, доброй и красивой, любить родителей и ценить семью. "Пусть обрастет достойными друзьями и парочкой врагов для тонуса! Пусть заведет собаку и научится мужу делать борщ и сырники! Пусть найдет хорошую работу, которой будет гордиться! Пусть живет долго и достойно! Счастья тебе, мыша, а я буду рядом!", - написала счастливая тетушка.

Из сообщения стало понятно, что все члены этой большой семьи с большим нетерпением ждали появления малютки на свет. Ну а Екатерина чуть позже отметила, что пошла по магазинам скупать детскую одежду и игрушки для крошки.

Стоит отметить, что новорожденная - первая внучка Роберта Рождественского. Екатерина хоть и является многодетной мамой, но воспитала трех сыновей: Алексея, Дмитрия и Данилу. Старших из них стал музыкантом. У него есть своя группа. Средний увлекался картингом. Младший появился на свет, когда Екатерине было 44 года. Сейчас парню 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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