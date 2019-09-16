За Михаилом Кокшеновым ухаживают две его жены - бывшая и нынешняя

Михаил Кокшенов сыграл больше сотни ролей в кино, практически не меняя амплуа грубоватого увальня, простака, парня с лесозаготовки. В жизни оставаясь, по выражению Булата Окуджавы, «замаскированным интеллигентом».

Два года назад у актера случился инсульт, да не один, а сразу два подряд. Теперь он ведет довольно закрытую жизнь. Но не одинокую. Рядом денно и нощно его помощница и сиделка Феруза, родом из Узбекистана. Плюс Елена Кокшенова, бывшая жена, приезжает по первому зову. А дистанционно обеспечивает уход и оплачивает все расходы жена нынешняя - предприниматель Наталья Лепехина. Бизнес у нее во Владимире. Оттуда она осуществляет ежедневную видеосвязь с мужем. Любимые женщины Михаила Кокшенова говорят, что после инсультов его характер стал мягче. Уже не вспылит и не накричит. Только посмеивается и со всем соглашается, отвечая в основном либо да, либо нет.

- Журналистка спрашивает: как поживаешь, Михалыч? Хорошо? - передает мой вопрос Феруза.

- Да, - отвечает Кокшенов.

- Ходит, занимается с инструктором, гостей встречает. Да, Михалыч?

- Да.

Мы не стали больше утруждать вопросами Михаила Кокшенова, а поговорили с Ферузой. Тем более что Михаил Михайлович был рядом, все слышал и ей поддакивал.

- На дом к нему приходят врачи. По два часа три раза в неделю занимается инструктор, - рассказывает сиделка. - Мы гуляем, в магазин ходим, в ресторан ездим. Люди на улице его узнают. Ему приятно.

- С кем из коллег общается?

- Не так давно была передача, посвященная юбилею Ирины Муравьевой. В программу пришли почти все, кто с ней снимался. А про Михал Михалыча не сказали ни слова, хотя он с Муравьевой снимался в кинокомедии «Самая обаятельная и привлекательная». Но мы не обижаемся. Главное, что он не одинок. Каждый день кто-то в гости приходит.

- Его дочка Алевтина, наверное, заглядывает?

- Я ее не знаю. Она рассказывает в интервью, что они с мамой (стюардесса Нина Вокрош, от которой родилась Алевтина. - Авт.) за Кокшеновым ухаживают. Но я их ни разу не видела, хотя работаю у Михал Михалыча два года.

Одна из любимых народом ролей Михаила Кокшенова - в фильме 1983 года «Белые росы» (слева направо: с Николаем Караченцовым, Геннадием Гарбуком и Всеволодом Санаевым). Фото: Кадр из фильма

- Раньше Михаил Кокшенов слыл модником, стильно одевался. А сейчас?

- Он и сейчас модник. На прогулке выглядит шикарно. Вдумчиво подбираем мокасины, кроссовки, туфли.

- Тема брошенных, нищих актеров - это явно не про него?

- Ни в коем случае! Если что нужно, я сразу звоню Наталье Васильевне, она в момент все оплачивает и на цены не смотрит. На столе все что хотите: икра, красная рыба, кушай не хочу. Жена очень хорошо за ним смотрит. С ним общается по видеозвонку несколько раз в день. Она не человек, а золото.

- Но живет отдельно от мужа?

- У нее производство во Владимире, она же в нефтепромышленном бизнесе. Финансово Михал Михалыч обеспечен выше головы. Плюс Наталья Васильевна подружилась с его первой женой - Леной Кокшеновой. Лена к нам по два-три раза в неделю приезжает. Они с Михал Михалычем вместе прожили больше двадцати счастливых лет. Потом развелись, потому что Михал Михалыч полюбил Наталью Васильевну.

- Получается, что за 83-летним Кокшеновым ухаживают две его любящие женщины?

- Получается, что так. Но не две, а три! Феруза его тоже любит... Он купается в нашей любви.