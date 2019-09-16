Родители Богомолова покинули свадьбу после развратного танца Собчак

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова остается одним из самых обсуждаемых событий последних дней. Катафалк вместо свадебного лимузина, необычный костюм жениха, невеста, сменившая три платья – бракосочетание уже прозвали самым громким торжеством этого года. Представители РПЦ обсуждают: искренне ли молодые раскаялись в своих грехах накануне венчания, а представители ГИБДД штрафуют их за то, что они ехали в катафалке не пристегнутыми. И даже самые близкие люди признаются, что их многое шокировало на свадьбе Ксении и Константина. Так, родители Богомолова покинули свадебный банкет сразу после того, как невеста исполнила на сцене эротический танец.

82-летний кинокритик Юрий Богомолов и его супруга Ольга Ульянова ушли с банкета сразу после того, как Ксения Собчак станцевала откровенный танец с элементами стриптиза. Новоиспеченная новобрачная двигалась на сцене, исполняя хит Ирины Аллегровой «Войди в меня». При этом из одежды на Ксении были только черный корсет и алая подвязка.

- Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта, — рассказали очевидцы телеканалу НТВ.

kalvarskiy812 Эротический танец Ксении Собчак

Отец Константина Богомолова многие годы отдал советской и российской культуре: он был обозревателем изданий «Советская культура», «Советский экран», «Искусство кино» и многих других. Видимо, профессиональный кинокритик сразу же поставил перфоменсу, устроенному невесткой, низшую оценку и предпочел покинуть торжество.

К слову, мама Ксении Людмила Нарусова после свадьбы призналась, что ее тоже шокировали многие вещи на бракосочетании дочери. Например, катафалк, на котором жених и невеста приехали в загс.

- Когда я вышла из ЗАГСа в соответствующих чувствах и прям под дверью увидела катафалк, то я решила, что прям сейчас меня туда вот... и увезут и по назначению. Это был такой шок! – рассказала Нарусова телеведущему Андрею Малахову в программе «Привет, Андрей!».

Кинокритик Юрий БогомоловФото: Алена МАРТЫНОВА

Осудила эпатажную свадьбу молодых и балерина Анастасия Волочкова. Ксения Собчак очень настойчиво приглашала балерину на свое бракосочетание и даже до последнего держала для нее место за банкетным столом. Кроме того, Ксения просила, чтобы Волочкова исполнила у нее на свадьбе танец умирающего лебедя. Но Волочкова отказалась, объяснив, что не хочет принимать участие в подобной вакханалии.