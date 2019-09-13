Порье обратился к Хабибу Нурмагомедову

Американец Дастин Порье, который проиграл в главном бою недавнего турнира UFC 242 россиянину Хабибу Нурмагомедову, впервые после поражения напрямую в соцсетях обратился к своему сопернику, с которым дрался в Абу-Даби. Он довольно добро отозвался о Хабибе, сказав:

- Все происходит по опредленной причине. Это мой путь и он - уникальный. Большое спасибо, Хабиб, за такой трудный урок. Я не чувствую сожаления, а только собираюсь двигаться дальше вперед, - написал Порье у себя в Инстаграме.

Напомним, что бой Дастин Порье - Хабиб Нурмагомедов стал главным на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Соревнования прошли 7 сентября. Хабиб одержал победу в середине третьего раунда, проведя против Порье мощный удушающий прием. После этого американец сдался.

Свой чемпионский пояс Хабиб Нурмагомедов впервые завоевал весной 2018 года. А после - защитил на турнире UFC 229 в октябре 2018. Тогда он в четвертом раунде победил Конора Макгрегора. А победный бой против Порье стал второй успешной защитой чемпионского пояса для Хабиба Нурмагомедова. И теперь у него в легком весе в UFC отличный счет боев - 28 побед в 28 проведенных поединках. Никто не может победить российского бойца смешанных стилей.