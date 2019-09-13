2019-09-13T09:49:00+03:00
Звезды

«Долгов нет»: Директор Киркорова опроверг информацию о блокировке счетов артиста

До этого СМИ успели сообщить о санкциях в отношении Филиппа [эксклюзив kp.ru]
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Директор Филиппа Киркорова отреагировал» на сообщения в СМИ, которые появились в пятницу.Директор Филиппа Киркорова отреагировал» на сообщения в СМИ, которые появились в пятницу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 13 сентября, прямо с утра стало известно о том, что счета популярного исполнителя Филиппа Киркорова - блокированы. И он лишился доступа к своим средствам. KP.RU решил прояснить эту ситуацию и обратиться к представителям артиста.

- Это очередной бред! - так директор Филиппа Киркорова отреагировал в разговоре с журналистом «КП» на сообщения в СМИ, которые появились в пятницу. Было сказано, что о блокировке банковских счётов артиста.

Источники утверждали, что артист не погасил штрафы за превышение скорости и накопил приличные долги, поэтому ФНС заблокировала счета в «Сбербанке» и «СДМ-Банке».

- Долгов нет. Это очередные выдумки журналистов. Мы сегодня связались с налоговой и банками, никакие счета у Филиппа Киркорова не были заблокированы, - в беседе с «Комсомолкой» подчеркнул директор короля сцены Геннадий Рыбак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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