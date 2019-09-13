Это испанский стыд: поклонники посчитали "проколы" Урганта по время интервью с Билли Айлиш

Российские фанаты Билли Айлиш продолжают попрекать Ивана Урганта за неудачное интервью с их любимицей. 10 сентября в эфир вышел первый выпуск нового сезона "Вечернего Урганта", в котором ведущий взял тридцатиминутное интервью с популярной исполнительницей.

Напомним, что Айлиш - самая обсуждаемая исполнительница этого года. Ей всего семнадцать , но она добилась колоссального успеха. Почти все песни с ее дебютного альбома попали в чарт. На концерты в Европе залы заполнены битком. Да и в Москве, стоило появиться в продаже билетам на шоу Билли, они были раскуплены в течение пятнадцати минут.

- Уважаемые родители, если вы хотите поднять свой авторитет у детей - кричите: «Мать честная, там по телевизору Билли Айлиш», - порекомендовал Ургант.

Кумир молодежи предстала в широких одеждах, с зелеными волосами и в темных очках. Поклонники сразу оценили юмор Билли: на шарфике певицы красовался японский демон Аку, повелитель мира.

Билли удивляла детской непосредственностью, милым смехом и простотой. Во время интервью она пила кофе, смешно надувая щеки, забралась с ногами в кресло, на котором сидела и даже подарила свои темные очки Ивану, когда тот, стараясь подстроиться под собеседницу, тоже уселся на стол, скрестив ноги по-турецки.

Однако как ни старался Иван, было видно, что на фоне Айлиш он сильно проигрывал и не казался ни остроумным, ни смешным.

"Как будто фанат-подросток который увидел своего кумира. Не знал, что говорить", - комментировали зрители и печалились от того, что Айлиш откровенно скучала:

"Мне кажется или ей хотелось уйти с этой программы?", "Жалко Билли, ей было неловко", - писали фанаты, а кто-то даже назвал происходящее "испанским стыдом": так называется чувство стыда за действия другого человека.

Особые недовольства вызвало то, что в один из моментов интервью Ургант ошибся в произнесении имени своей гостьи и назвал ее "Эйлиш".

Впрочем, Билли сделала вид, что не заметила оплошности. На вопросы отвечала просто и односложно. Рассказала, что она собачница; что любит убираться в квартире, а в машине, права на вождение которой получила в прошлом году, слушает свою музыку: "Что делать, мне нравятся мои песни".

Кажется, что наибольшую заинтересованность у гостьи вызвал вопрос, где она записывала свой первый альбом. Исполнительница призналась, что делала это в крохотной комнатке брата.

- Я просто хотела место, где мне было бы комфортно... мы начинали в комнате моего брата. Она крошечная, там ничего нет для улучшения звуков.

- Родители не стучали в стену, не просили потише? - пошутил ведущий.

- Нет, это мы их, в основном, просим потише, - ответила девушка.

В финале выступления Ургант слез, наконец, со стола и подарил Билли тонкую советскую книжку с рецептами пирожков, чебуреков и беляшей, отметив, что поклонники из России называют Билли "беляшом".

- Так они сократили имя Билли Айлиш, понимаешь? - объяснил Ургант, но и здесь прокололся.

"Беляшом" певицу стали называть в 2017 году, когда девушка певица выпустила трек под названием Bellyache, что переводится как "Боль в животе".