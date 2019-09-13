В «Матч ТВ» раскрыли планы на новый телесезон

Люди, которых принято называть «любители спорта» обречены смотреть «Матч ТВ». Единственный общедоступный спортивный канал («Евроспорт» и «Матч-Арена» показывают не везде) - фактически монополист на этом поле. И канал старается быть модным, современным, оперативным.

Но новые реалии могут серьезно изменить положение дел. Уже сейчас большинство матчей Российской Премьер-лиги показывают на платном канале «Матч Премьер». Матчи английской Премьер-лиги выкупил интернет-кинотеатр «Окко» и эксклюзивно, опять же за деньги, показывает на своей площадке. «Яндекс» забрал себе игры НХЛ. Если вы любите российский хоккей логично подписаться на КХЛ ТВ, а если баскетбол на подписку сайта Евролиги...

Крупнейшие и важнейшие события, такие как финал теннисного турнира US Open с участием Даниила Медведева и титульный бой Хабиба Нурмагомедова - забрал Первый канал. Чемпионаты мира и Европы по футболу и Олимпийские игры обычно показываются в партнерстве с Первым и «Россией-1»...

Тем интереснее, как «Матч ТВ» будет отвечать на эти вызовы.

- За эти годы мы научились не мешать спорту, - сказала со сцены главный продюсер канала Наталья Билан. - И это хорошая фраза. Потом был отчет о цифрах хороших рейтингах, красивая цифра, что доля собственно спорта на канале стала рекордной - 63 процента. Наталья рассказала, что тройка самых популярных соревнований - это футбольная Лига чемпионов, биатлон в любом виде и футбольная же Лига Европы. Все эти турниры по-прежнему останутся на «Матч ТВ».

Впереди тучный для спортивных СМИ год, когда пройдет и чемпионат Европы по футболу (куда с высокой степенью вероятности попадет наша сборная) и летние Олимпийские игры в Токио (и опять же наша страна поедет туда и с флагом, и с гимном и, хочется верить, без каких либо ограничений). И там и там канал собирается отработать богато. Скажем, на Евро-2020 откроется два постоянных корпункта канала - в Лондоне и в Санкт-Петербурге (турнир пройдет по необычной схеме сразу в 12 странах). В Токио будет работать сразу 10 съемочных групп.

Кроме матчей чемпионата России на канале остались футбольные первенства Испании, Италии, Германии, Португалии и Шотландии. Чемпионат КХЛ, «Формула-1»...

Но, пожалуй, главное богатство «Матч ТВ» сегодня это команда раскрученных и популярных комментаторов и экспертов. Дмитрий Губерниев и Алексей Попов, настоящие звезды ТВ, собираются не только комментировать «свои» виды спорта, но и вести авторские программы. Футбольным комментаторам - Георгию Черданцеву, Константину Геничу, Денису Казанскому, Нобелю Арустамяну, Роману Нагучеву и другим помогут эксперты, без преувеличения, мирового уровня популярности - Андрей Аршавин, Игорь Шалимов, Андрей Тихонов, Роман Широков и другие...

Главное, что научились делать на канале это обсуждение игр и событий превратить в приятный для просмотра и интересный продукт. Видимо, этот козырь и будет дальше разыгрываться каналом. Но основное преимущество «Матч ТВ», которое наверняка перевесит все плюсы конкурентов, это то, что канал показывают везде и бесплатно. А платить у нас не любят.