Бонус за безаварийность: ОСАГО втрое подешевеет для хороших водителей

В России наводят порядок на рынке автогражданки. В Думу внесли законопроект, который позволит значительно снизить цену на полис ОСАГО. С хорошими новостями для автолюбителей выступил замглавы Минфина Алексей Моисеев, который подчеркивает, что дисциплинированные водители не должны платить за тех, кто нарушает закон.

- При правильном использовании новой тарификации цена полиса снизится в 3-4 раза, - заявил Моисеев, сообщает «РГ». - Конечно, не для всех, а для идеальных водителей. Условно говоря, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не попадал в ДТП на автомобиле с тахографом (встроенным регистратором скорости и пробега, - Ред.), стоимость ОСАГО может составить 2,5 тысячи рублей.

Для сравнения, полис для злостных нарушителей страховщики в среднем оценивают в 15 тысяч рублей.

По словам автоэксперта Андрея Ломанова, России пока далеко до практики полиции Дубая, где за пятилетнюю безаварийную езду водителям дарят новые машины.

- Огромное количество людей в России ездит вообще без ОСАГО — им невыгодно покупать полис, - утверждает Ломанов. - Это касается и москвичей, и жителей регионов. Расчет на то, что если даже два раза в год их остановит инспектор, то он заплатит штраф 500 рублей и поедет дальше.

Эксперт убежден, что благодаря введению ОСАГО (15 лет назад) на дорогах почти сошли на нет случаи автоподстав, фейковых ДТП и мордобития за мелкие аварии. Однако из-за того, что реальные доходы россиян стали ниже, а цены на полисы постоянно растут, многие вынуждены отказываться от автостраховки.

- В идеале полис для незлостного среднестатистического водителя должен стоить около 2000 рублей, не дороже, - делает вывод Ломанов. - Параллельно со снижением стоимости полиса нужно повышать штрафы за его отсутствие.