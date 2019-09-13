Виагра, пенициллин, антидепрессанты и метформин: четыре случайных открытия в мире медицины

Недавно мир облетела новость о том, что из-за ошибки фармацевтической компании в Испании у 17 новорожденных волосы выросли где только можно представить - на врачебном языке такое состояние называется гипертрихозом. Оказалось, на заводе недоглядели и расфасовали таблетки от облысения в упаковки желудочного средства. Вместо омепразола – средства, регулирующего выделение желудочного сока, в упаковки попал стимулирующий рост волос миноксидил.

К счастью, фатальных последствий удалось избежать. После отмена препарата волосы перестанут расти.

Но это, кстати, не первая фармацевтическая ошибка, которая приводит к неожиданным результатам. Более того, истории известны случаи, когда ошибки и конфузы стали буквально счастливыми случаями.

Виагра

Известного препарат для лечения эректильной дисфункции по замыслу создателей вообще-то должен был врачевать наш пламенный мотор. Силденафил – вещество, входящее в состав Виагры, было синтезировано британскими учеными для лечения ишемической болезни сердца. Предполагалось что, расширяя сосуды, препарат будет улучшать кровоснабжение миокарда и защищать от развития инфаркта. Однако, в ходе исследований ученые обнаружили, что препарат практически не влияет на сердечный кровоток, но вызывает побочную реакцию в виде эрекции. Этот побочный эффект лег в основу нового препарата Виагры.

Средство для лечения эректильной дисфункции было зарегистрировано компанией Пфайзер в 1996 году. В 2008 году объемы продаж Виагры достигли 2 миллиардов долларов.

Пенициллин

Открытие, полностью перевернувшее мир медицины, связано с нелепой случайностью и безалаберностью ученого. В отличие от аккуратных коллег, убиравших за собой чашки с бактериями, британский бактериолог Александр Флеминг мог бросить их на долгое время и уехать в отпуск.

Так в сентябре 1928 года, вернувшись с курорта в свою лабораторию, Флеминг заметил на чашках с колониями стафилококка плесень, вокруг которой бактерии отсутствовали. В течение нескольких недель он через микроскоп наблюдал за ростом плесени. А спустя месяц убедился, что открыл лекарство против бактерий.

За открытие пенициллина Александр Флеминг был удостоен Нобелевской премии.

Антидепрессанты

Открытие целого класса препаратов для лечения депрессии связывают с побочным эффектом ипрониазида – средства для лечения туберкулеза.

Ипрониазид – первое лекарство от туберкулеза, было изобретено в 1952 году. В то время еще не было никаких перспектив для излечения этого заболевания. Больные чувствовали себя подавленными от неизбежной гибели. И тем более удивительным для фтизиатров было наблюдать как больные, получавшие ипрониазид чувствовали себя неадекватно счастливыми. Последующие исследования препарата показали, что он может использоваться в качестве антидепрессанта. Ипрониазид ингибирует моноаминомаслянную кислоту. Этот фермент регулирует выделение гормонов удовольствия и стресса серотонина, дофамина и норадреналина, нарушение баланса которых вызывает изменения в психической сфере.

Сегодня ипрониазид не применяется из-за токсичности.

Метформин лекарство от диабета, рака и старения

Метформин – известное лекарство от диабета, синтезированное еще в 1922 году, приобрело новое значение в XXI веке. В 2005 году ученые из Университета Данди показали, что прием препарата на 23% снижает заболеваемость онкологическими заболеваниями среди диабетиков. Пользу метформина подтвердили и другие исследования.

Заинтересовавшись результатами медики стали проводить опыты на мышах. Оказалось, что у грызунов под действием препарата рост опухолей снижается на 50%. Однако, однозначно утверждать, что метформин имеет антиканцерогенное действие мы пока не можем. Рак - это слишком общее понятие. Существует огромное количество видов онкологических заболеваний. Поэтому требуется провести исследования, которые докажут, что метформин уменьшает риск каждого из них.

А еще диабетическим лекарством всерьез заинтересовались геронтологи. Дело в том, что исследования показывают, что снижение употребления калорий увеличивает продолжительность жизни у мышей на 30-40%. Влияние метформина на организм во многом напоминает действие низкокалорийной диеты. Препарат повышает чувствительность тканей к инсулину, снижает уровень глюкозы и холестерина. То есть улучшается обмен веществ и физическое состояние пациента. Исследователи проверили эту гипотезу на червях. Оказалось, что метформин повышает продолжительность жизни у животных на 18-36%. Схожие результаты получены и на мышах.

После этого ученые решили провести исследования на людях. Из медицинской базы были взяты данные 180 000 человек, из которых 78 000 были больные диабетом и получали метформин, 12 000 получали другие антидибетические препараты и 90500 были здоровы. Результаты показали, что диабетики, получавшие метформин жили на 15% дольше здоровых. Однако, учитывается только тот промежуток времени, в течение которого проводилось исследование, то есть до того времени, когда их терапия была изменена. Более того, это не может означать то, что метформин сможет продлить жизнь здоровым.

Для того, чтобы выяснить более подробно все особенности воздействия метформина на процессы старения запланирован ряд клинических исследований. Нам остается лишь дождаться их результатов.