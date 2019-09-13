2019-09-13T16:36:29+03:00
Звезды

У московского метро появился свой Олег Табаков

Ночью по оранжевой ветке подземки пустили тематический поезд
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Каждый вагон посвящен какому-то этапу в жизни Олега ТабаковаКаждый вагон посвящен какому-то этапу в жизни Олега ТабаковаФото: Екатерина Цветкова
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В первый рейс состав провожали вдова народного артиста СССР Марина Зудина и его дети - Мария и Павел. В ним присоединились Владимир Машков, который теперь руководит театром Олега Табакова, актриса Ирина Мирошниченко, Евдокия Германова, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и другие актеры. Но «пассажиров» было немного. Состав тронулся от станции «Сухаревская» в 2 часа ночи.

На стенах вагонов - редкие архивные снимки и кадры из кинофильмов Фото: Екатерина Цветкова

На стенах вагонов - редкие архивные снимки и кадры из кинофильмовФото: Екатерина Цветкова

Тематический поезд будет курсировать по Калужско-Рижской линии метрополитена в течение полугода.

Каждый вагон посвящен какому-то этапу в жизни Олега Павловича: работе в театре «Современник», созданию «Табакерки» и ее первому спектаклю "Матросская тишина", руководству МХТ им.Чехова. На стенах вагонов - редкие архивные снимки и кадры из кинофильмов с участием Табакова, фотографии его семьи.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина и их дочка Маша Фото: Екатерина Цветкова

Вдова Олега Табакова Марина Зудина и их дочка МашаФото: Екатерина Цветкова

«Олег Павлович - это целая эпоха, и теперь у наших пассажиров появилась возможность совершить увлекательное путешествие с героями любимого артиста. Московское метро нечто большее, чем просто транспорт, оно выросло в городское культурное пространство, где искусство удачно интегрируется в повседневную жизнь", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Это уже 12 тематический состав, запущенный московским метро в этом году.

Владимир Машков теперь руководит театром Олега Табакова Фото: Екатерина Цветкова

Владимир Машков теперь руководит театром Олега ТабаковаФото: Екатерина Цветкова

ИСТОЧНИК KP.RU

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