Культурные инициативы некоммерческих организаций дают вторую жизнь малым городам

Сегодня малые города России переживают не лучшие времена. Население уезжает в областные центры и города-миллионники. Там и трудоустроиться проще, и культурная жизнь более яркая. Эксперты обращают внимание, что культурные проекты, которые развивают некоммерческие организации (НКО) в малых городах, создают инфраструктуру для людей, останавливая отток местных жителей, и зачастую становятся точками роста для этих населенных пунктов.

Как развивать подобные инициативы в регионах Дальнего Востока и помочь некоммерческим организациям в реализации их идей? Свои предложения на эту тему озвучили представители третьего сектора, власти, бизнеса и СМИ на дискуссии «Культура как драйвер развития территорий и улучшения качества жизни людей в регионах». Площадка была организована Фондом президентских грантов и Фондом «Инносоциум» в рамках Восточного экономического форума. Модератором выступил исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов.

ГРАНТ «БАЙКАЛУ»

Поощрять бизнес, поддерживающий культурные проекты некоммерческих организаций, и стимулировать государственные учреждения культуры работать с НКО. С такими предложениями выступила автор проекта «Этностиль Приморья» Марина Нургалиева. По ее мнению, учреждения культуры не заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с некоммерческими организациями, так как считают их конкурентами. При этом они имеют хорошую техническую базу и помещения, которыми также могли бы пользоваться НКО.

«Я считаю, что эти два института должны вместе работать над развитием территорий, во благо людей. Можно было бы оценивать деятельность работников культурных учреждений в том числе и по тому, насколько эффективно они взаимодействуют с НКО», - отметила эксперт.

Кроме этого, Марина Нургалиева добавила, что нужно поощрять малый и средний бизнес, который финансирует культурные проекты.

«Было бы здорово, если бы уже в следующем году на площадке ВЭФ мы начали награждать бизнесменов, которые взяли под опеку тот или иной культурный проект. Кроме этого, на площадке форума можно подписывать соглашения о реализации совместных проектов между НКО, учреждениями культуры и бизнесом», - сказала она.

О том, какую роль в развитии культурных проектов в регионе может сыграть местная власть, рассказала министр культуры республики Бурятия Соелма Дагаева. В частности, она отметила, что министерство постоянно взаимодействует с активными гражданами.

«Мы специально выделили человека, который помогал активным гражданам регистрировать НКО и в последующем подавать заявки на гранты. Это был успешный опыт – несколько организаций выиграли гранты от Министерства культуры России по национальным проектам. Например, грант выиграл театр «Байкал», который собирает старинные песни по селам. Свою работу мы видим как раз в том, чтобы поддерживать проекты людей и делать эффект от них сильнее», - объяснила министр.

Также при поддержке местного Министерства культуры в Бурятии проходит масштабный фестиваль «Голос кочевников», где ежегодно выступают около полусотни различных музыкальных групп.

Фото предоставлено Фондом "Росконгресс".

ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТА

С тем, что в последние годы власть активнее начала поддерживать инициативы общественности, согласился и заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов. Однако, по его мнению, власть должна еще быстрее реагировать на идеи НКО. По его словам, многие представители некоммерческих организаций обладают глубокими историческими знаниями и именно их проекты вносят огромный вклад в культурное развитие региона.

«Через Фонд президентских грантов власть готова поддерживать инициативы НКО. Именно благодаря такой поддержке и вниманию на федеральном уровне спустя два с половиной года работы фонда всплыли очень крутые проекты. И они начали оказывать положительное влияние на развитие территорий», - отметил Роман Карманов.

Медиаменеджер пояснил, что благодаря тому, что инициативы некоммерческих организаций были замечены на федеральном уровне, к местным НКО начала поворачиваться и региональная власть.

Помимо власти, хорошим партнером в реализации культурных инициатив для НКО может стать и бизнес. Примеры проектов, которые воплощают в жизнь крупные предприятия и некоммерческие организации в небольших городах, привел Константин Гаранин – директор Центра территориального маркетинга.

«В городе Выксе градообразующее предприятие ОМК ведет целое направление по культурной работе с населением. Там был запущен фестиваль современного искусства «Арт-овраг», в который сейчас вовлечены местные семьи с детьми. Там стало интересно жить. Этот проект был запущен, чтобы удержать людей и остановить миграцию. В Старой Руссе совет горожан начал развивать творческую составляющую города как бывшего императорского курорта. Впоследствии и предприниматели начали вкладываться в частные музеи и гостиницы. Любая творческая активность, которая поддерживается городом, привлекает внимание туристов, а потом и региональных властей и бизнеса», - объяснил он.