2019-09-13T17:38:22+03:00
Общество

Материнский капитал увеличат впервые за пять лет

С 1 января 2020 выплаты прибавят 13 тысяч
Влад СМЕРТИН
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В бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 млрд рублей на финансирование программы маткапиталаВ бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 млрд рублей на финансирование программы маткапиталаФото: Анастасия Осипова
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Со следующего года выплаты за второго и каждого следующего рожденного или усыновленного ребенка вырастут на 13 с лишним тысяч рублей.

- В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей на финансирование программы маткапитала, в том числе на возобновление индексации, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Сейчас сумма выплаты составляет 453026 рублей. По словам Голиковой, в следующем году можно будет получить 466,6 тысяч, то есть прибавка составит больше 13 тысяч.

Последний раз правительство пересматривало сумму материнского капитала в 2015. Тогда ее проиндексировали на 5,5%. Сейчас поскромнее – 3,8%, но чиновники обещают, что это только начало. Та же Голикова говорила, что к 2021 году размер маткапитала вырастет до 489 тысяч рублей. А размер индексации будет зависеть от состояния российской экономики.

Вице-премьер также отметила, что индексация коснется и остатков средств по частично израсходованным маткапиталам. Нередко бывает такая ситуация, когда семье не нужна вся сумма. Например, для погашения ипотеки хватит 300 тысяч рублей. Тогда оставшимися средствами можно будет воспользоваться позже.

И если за это время будет проводиться индексация – как 1 января 2020 – неиспользованная часть выплаты увеличится, будто деньги лежат на счету в банки. Это, кстати, касается и капитала целиком: если сертификат семье выдали в 2014, когда выплачивали 429,4 тысячи рублей, а воспользуется она им в 2020, то счастливым родителям выдадут 453 тысячи.

- Индексация маткапитала – это не только приятный бонус для семей, которые планируют прибавление, но и позитивный сигнал для всех нас, - считает экономист Никита Кричевский. – Раз нашлись деньги впервые за пять лет, в обозримом будущем можно ожидать от нашего правительства и других трат.

Хотя в этом году индексации маткапитала семьи не дождались, пара важных новшеств по этим выплатам все-таки случилось. Формальности теперь занимают меньше времени: чиновников обязали быстрее принимать решение о выдаче сертификата. Если раньше у них был на это месяц, то теперь 15 дней. К тому же сократились сроки проверки предоставляемых родителями документов – с 14 дней до пяти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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