Россия пытается разрушить зависимость от американского оптоволокна

«Рынок все отрегулирует» - обычно рассуждают идеалисты, ратующие за мощную экономику и низкие цены на товары. В теории так и должно быть. Но на практике даже западные компании с большими традициями ведут себя на развивающихся рынках достаточно странно...

Например, 10 сентября Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Corning Inc. Регулятор считает, что американский производитель оптоволокна обязал кабельные заводы «Алтай-Кабель», «ОКС 01», «Сарансккабель-Оптика» и «Инкаб» заключить соглашения о приобретении своей продукции на преимущественных условиях. Хотя продукция российской компании «Оптиковолоконные системы» ниже по цене и соответствует американской по качеству, она вынуждена работать преимущественно на экспорт – отечественное оптоволокно покупают операторы в Италии, Великобритании, Австрии, Чехии, Нидерландах, США и даже Индии. Трудно объяснить такую избирательность кабельщиков, когда в период цифровизации стране предстоит семимильными шагами строить сети последних поколений и доводить скорость интернета до мировых стандартов.

ЕВРОПУ УСТРАИВАЕТ, А РОССИЮ НЕТ?

Собственно говоря, заявление о подозрении в нарушении конкуренции на российском рынке подали «Оптиковолоконные системы» (портфельная компания Роснано). Подозрения отечественного производителя оптоволокна оказались не беспочвенными.

«В результате анализа материалов и сведений ФАС России установила, что между Corning Inc и как минимум 4 заводами по производству волоконно-оптических кабелей связи заключены соглашения по гарантированному приобретению оптического волокна производства Corning Inc в объеме 85-100% собственной потребности, а также праве Corning Inc о приоритетных поставках», - отмечается в официальном сообщении антимонопольного ведомства.

В Роснано считают, что условия контрактов американского поставщика оптоволокна и российских кабельных заводов «свидетельствуют об ограничении конкуренции».

- С января наш завод «Оптоволоконной системы» предлагал на российском рынке конкурентоспособное и сопоставимое по качеству с американским волокно. По аналогичной цене и даже ниже, с таким же набором сервисов и обслуживания, - сообщил «КП» старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции УК «Роснано» Тимур Котляр. - Несмотря на это, за девять месяцев 2019 года из 4 миллионов установленной мощности волокна, завод продал в России около 600 тысяч.

На сегодня «Оптиковолоконные Системы» - единственный завод на территории ЕАЭС, где в промышленных объемах производят оптоволокно, которое является ключевой составляющей телекоммуникационного кабеля. Завод в Саранске был запущен три года назад. Благодаря проведенной в конце 2018 года модернизации производственные мощности завода увеличены с 2,4 млн км до 4 млн км, что покрывает более 80% потребности российского рынка. Проект дает возможность серийно изготавливать практически все известные типы оптических волокон.

СДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ РЫНКА

Причем, качество российского оптического волокна подтверждается не только наличием международных сертификатов, но и регулярным экспортом продукции на крупнейшие кабельные заводы Китая и Европы.

Доходит до курьезов. «Сарансккабель-Оптика», который подозревается ФАС в закупке американского оптоволокна по антиконкурентному соглашению, находится всего в нескольких кварталах от «Оптиковолоконных Систем». Что мешает кабельному заводу покупать отечественную продукцию на более выгодных условиях?

- Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наше предприятие эффективно развивалось и дальше. Путей развития два. Первый - это увеличение объема вытяжки. Второй вопрос - возможность производства в том числе преформ для вытяжки этого волокна в России. Но мы попадаем в замкнутый круг: до тех пор, пока рынок не конкурентный и невозможно продавать волокно на рыночных условиях, инвесторам и акционерам бессмысленно развивать производство. Надеюсь, у нас ФАС в данном случае поможет урегулировать вопрос, в первую очередь отменив дискриминационные контракты, - резюмировал Тимур Котляр.

Другое дело, стоило ли антимонопольной службе вмешиваться в эту ситуацию? Или рынок на самом деле «все отрегулирует»...

- Вспомним последние новации в области американской экономики: блокировка доступа технологиям китайских предприятий, вечный запрет на использование «Касперского» в госучреждениях Соединенных Штатов... Это все мало связано с рыночными способами ведения хозяйствования, - резюмировал директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух. - Я считаю, что ФАС правильно делает, что вмешивается и старается ограничить доступ американских компаний на российский рынок.