2019-09-13T18:11:08+03:00
Экономика

Эксперт объяснил, почему цена на нефть может упасть ниже 40 долларов за баррель

Ранее такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф, призвав готовиться к «новым кризисам и шокам»
Владимир НИКОЛАЕВ
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Каждый год спрос на нефть растетКаждый год спрос на нефть растетФото: REUTERS
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«Риск того, то нефть упадет до 40 долларов за баррель и ниже, реально существует, - сказал КП ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. - Главным фактором для таких ожиданий являются отношения Китая и США. США воспринимают Китай как опасного конкурента, поэтому предпринимают меры для ограничения его экономической активности. Нет активности — меньше потребности в нефти. Плюс к этому США сами поставляют на мировой рынок много сланцевого газа, что также способствует избытку энергоресурсов. И наконец нет никаких предпосылок, что вдруг уйдут с рынка действующие поставщики нефти.»

Ранее глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что страна не готова к грядущим кризисам.

"Вы знаете, я вообще боюсь слов "мы готовы к кризису", - сказал он. - Потому что каждый кризис мы готовимся к вчерашнему кризису… У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок у нас, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире". И это приведет к очень низким ценам на нефть. Благодаря там опять министерству финансов сегодня мы удержались на уровне 40 плюс, и цена может упасть значительно ниже".

Однако эксперт указал, что есть и факторы работающие на повышение стоимости нефти.

«Каждый год спрос на нефть растет, - продолжил Юшков. - Это происходит благодаря росту населения в Африке, Индии, Юго-Восточной Азии. Кроме того, растет и уровень благосостояния в этих странах. Вот пересядут индусы с велосипедов на мопеды — вот и повысится спрос на нефть.

Однако какой из трендов победит, направленный на рост цены на нефть или на ее снижение, эксперт предсказать не решился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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