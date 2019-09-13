2019-09-13T20:42:14+03:00
В мире

Хантсман прощается с Москвой под русско-американский рок

Посол США в России провел в столице последний концерт [видео]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Джон Хантсман организовал в Москве прощальный концертДжон Хантсман организовал в Москве прощальный концертФото: Елена ЧИНКОВА
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Уходящий в отставку посол США в России Джон Хантсман - большой любитель музыкальной дипломатии и организатор множества уникальных концертов для московской публики. В начале службы здесь как-то выступала и его собственная дочь, исполнявшая Рахманинова.

А в этот четверг в Спасо-Хаусе прошел последний музыкальный вечер - 3 октября глава американской дипмиссии завершает свою службу и возвращается в Штаты. Прощаться Хантсман (сам в прошлом рокер) решил под рок, да какой: на сцене совместно выступили играющий в стиле фолк известный американский певец и композитор Тим Истон и предпочитающие стиль джаз-фьюжн российские виртуозы из Трио Романа Мирошниченко. Альянс родил оригинальный рок и много юмора. Так, одну из своих композиций под названием «Не лги!» американец в шутливой форме предложил посвятить детям и... дипломатам.

Музыканты из России и США хорошо сыгрались вместе Фото: Елена ЧИНКОВА

Музыканты из России и США хорошо сыгрались вместеФото: Елена ЧИНКОВА

- Если бы США и Россия могли взаимодействовать так же слаженно, как Тим и Роман играют вместе, то не было бы проблем! - cделал обнадеживающие выводы на русском языке хозяин Спасо-Хауса.

И напоследок признался, что будет скучать по нашей стране, в которой прожил два очень непростых года.

- Несмотря на существующие между нами разногласия, мы учились находить общее, в том числе это достигалось и с помощью музыки. Я восхищаюсь российским народом, я рад, что мне довелось работать с российскими властями. Хотя не всегда удавалось достичь решения всех проблем, но, по крайней мере мы смогли, стабилизировать наши отношения. Мэри Кей (супруга посла. - Ред.) и я будем скучать по России! - заключил Хантсман.

Американский посол Хантсман прощается с Москвой под русский рок.Елена ЧИНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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