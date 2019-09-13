Певица Адель разводится после семи лет отношений

После семи лет отношений и почти трех лет брака британская певица Адель подала на развод.

Известная артистка расстается с бизнесменом Саймоном Конекки, они познакомились в 2011 году и почти сразу вступили в отношения, через год на свет появился их сын Анжело.

«Они полны решимости воспитывать сына с любовью, вместе. Как всегда, они просят с уважением относиться к их частной жизни» - передает издание Wales Online комментарий представителя артистки.

Свою свадьбу Адель и Конекки сыграли в марте 2017 года, закрытая церемония проходила в их особняке в Лос-Анджелесе. В суд этого же города британская певица и подала заявление на развод. Причины, по которым пара решилась на такой шаг, пока неизвестны

Бывший супруг Адель является соучредителем известной в Британии марки бутилированной воды Life Water. Компания нередко принимает участие в благотворительности, обеспечивая чистой водой население в нуждающихся странах.

Поп-исполнительница дебютировала еще в 2008 году с альбомом «19» . За время своей музыкальной карьеры она успела удостоиться ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства и получить премию «Оскар» за песню к фильму бондианы «007: Координаты "Скайфолл".