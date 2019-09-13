Российские ученые отправятся в «Полеты с дельфинами»

В России впервые состоятся научно-исследовательские полеты над Чёрным морем на самолёте-амфибии Ла-8 отечественного производства. Задачи полетов - наблюдение и подсчёт единственных млекопитающих Черного моря - дельфинов.

Об этом рассказали участники круглого стола, который прошел в пресс-центре «Комсомольской правды» с участием представителей науки, экологических и общественных организаций, государственных структур.

Российские специалисты присоединятся к международному проекту, который осуществляют две европейские организации – АССОВАМС и EMBLAS plus. Цель – изучить и оценить современное состояние млекопитающих Черного моря – дельфинов афалины и белобочки, а также черноморской морской свиньи. Все эти виды находятся сегодня на грани исчезновения. И, хотя в80-х годах XX века на промысел дельфинов был введен мораторий, учёные до сих пор не знаютреальной численности самых известных обитателей Чёрного моря – комплексные исследования не велись уже более 40 лет.

Научно-исследовательские полеты над Чёрным морем проведут на самолёте-амфибии Ла-8 отечественного производства. Фото: предоставлено фондом "Чистые моря"

Российская часть проекта получила название «Полеты с дельфинами». Учет млекопитающих будут вести с борта Ла-8 – современного отечественного самолета-амфибии, разработанного НПО «АэроВолга». За штурвалом воздушногосудна - лётчик-испытатель 1 класса, космонавт, Герой России Валерий Токарев. За научную часть экспедиции отвечает исследовательская команда ведущих российских ученых в области биологии морских млекопитающих из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН.

Организатором и оператором «Полетов с дельфинами» стал Международный экологический фонд "Чистые моря". Как рассказал генеральный директор Международного экологического фонда «Чистые моря» Василий Богословский, этот международный проект смог состояться только благодаря тому, что удалось объединить усилия большого числа партнеров. У каждого из них своя незаменимая роль: финансовая, политическая, научная, общественная, административная, техническая, социальная, организационная и информационная. Сентябрьские авиаучёты 2019 года - это только первый шаг проекта «Полёты с дельфинами». Впереди еще много работы, исследований, анализа результатов, поиски решений на пути к глобальной цели проекта - сохранить среду обитания и жизнь краснокнижными уязвимым морским обитателям. Очень надеемся, что на последующих этапах к нашим всего двум финансовым партнерам – компаниям «МРТС Холдинг» и «Распределенная генерирующая компания» присоединятся и другие представители экологически ответственного бизнеса.

Цель полетов – изучить и оценить современное состояние дельфинов афалины и белобочки, а также черноморской морской свиньи. Фото: Ольга Шпак

Генеральным партнером акции выступил ФГБУ «Главрыбвод», в задачи которого входит сохранение водных биологических ресурсов страны. Как отметила начальник отдела рыбоводства «Главрыбвода» Наталья Пукова: «Биоразнообразие напрямую влияет на сохранение всей фауны Азово-Черноморского бассейна. «Главрыбвод» поддерживает подобныеисследования, так как они помогают сформироватьполную картину текущего состояния водных биоресурсов, что, в свою очередь, серьезно влияет на эффективность мероприятий по восстановлениючисленности ценных видов рыб, таких, как черноморский лосось или осетр, которых мы воспроизводим на наших рыбоводных заводах и затем выпускаем в естественную среду обитания».

«Полеты с дельфинами» стартуют с аэродрома «Гостагаевская» 17 сентября.