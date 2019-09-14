Тина Канделаки объяснила, почему спорт заменяет ей секс

Тина Канделаки – один из самых известных фитнес-блогеров России. Телеведущая по праву гордится своей подтянутой фигурой и не скрывает, что она очень много делает для поддержания отличной формы. Тина почти ежедневно занимается спортом: качает пресна тренажерах, бегает, плавает и делает упражнения на тренировку разных групп мышц. В Инстаграме она постоянно делится с поклонниками секретами красоты, рассказывает о своих пищевых привычках и дает советы по правильному питанию и здоровому образу жизни. Один из последних постов Канделаки посвящен… сексу. Тина рассказала, почему спорт заменяет ей занятия любовью.

- Многозадачность, которой мы страдаем сегодня, а также наши импульсивные реакции угрожают нашей ментальной стабильности. Мы становимся гораздо более возбудимыми и раздерганными, - написала Тина на своей страничке. - Все это мешает нам и в работе, и в отношениях с близкими людьми. Накапливаясь, эта неврастения перетекает в психозы или депрессии.

Поэтому нам крайне важна деятельность, которая позволяет организму вырабатывать и накапливать дофамин, который отвечает за ощущение удовольствия. Будем откровенны, секс во взрослой жизни не может быть настолько регулярным, чтобы быть единственным источником правильных гормонов. Секс по расписанию едва ли возможен даже с глубоко любящим вас человеком. При этом спорт может быть тем самым источником удовольствия по расписанию. Поэтому, где бы я ни находилась, я организовываю для себя спорт и правильное питание как часть своей ежедневной рутины. Благодаря им я и сохраняю свою психику на фоне огромного количества вызовов, многозадачности и желания быть успешной на протяжении многих лет.

tina_kandelaki Халкидики, где я провожу свой отпуск, это один из самых популярных и зелёных курортов Греции.

Фолловеры в комментариях пишут, что Тина права: действительно, физические нагрузки помогают сбрасывать стресс и дают телу удовольствие, схожее с удовлетворением от секса. «Все верно сказали, словно вся жизнь - спорт и правильное питание, другой жизни словно нет, нужно все возвести в культ!» - резюмируют поклонники.

Тина Канделаки долгое время скрывала тот факт, что она снова вышла замуж и счастлива во втором браке. Новым избранником телеведущей стал Василий Бровко — 32-летний директор по коммуникациям корпорации «Ростех». Супруг младше Тины на 10 лет, однако разница в возрасте, похоже, ничуть не сказывается на отношениях пары, в которых царит полная гармония. Бровко и Канделаки сблизила совместная работа в принадлежавшем Тине пиар-агентстве.