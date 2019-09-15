2019-09-15T03:42:51+03:00
Звезды

Ей точно 49? Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным бюстом в прозрачном наряде

Супермодель прошла по подиуму Лондонской Недели моды
Ирина СУХАНОВА
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В этом году «черной пантере» исполнилось 49 лет, но, глядя на нее, в это верится с большим трудом.В этом году «черной пантере» исполнилось 49 лет, но, глядя на нее, в это верится с большим трудом.Фото: REUTERS
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Каждый год во время Лондонской Недели моды Наоми Кэмпбелл устраивает модный показ Fashion For Relief - так называется благотворительный фонд, который она создала после урагана Катрина в 2005 году. Деньги, собранные во время показа и последующего банкета, перечисляются всем нуждающимся. На правах хозяйки мероприятия Наоми не только принимает состоятельных гостей, способных отстегнуть на благое дело несколько тысяч долларов, но и дефилирует по подиуму в кутюрных нарядах. В этом году «черной пантере» исполнилось 49 лет, но, глядя на нее, в это верится с большим трудом. Наоми потрясающе выглядит и по-прежнему может позволить себе носить самые смелые наряды.

В этот вечер супермодель принимала гостей в платье, практически не оставляющем простора для фантазии. Наряд с прозрачными вставками позволил ей похвастаться идеальным бюстом, плоским животом и бесконечно длинными ногами. Образ дополнили бриллиантовые украшения и туфельки на высоких каблуках.

В этот вечер супермодель принимала гостей в платье, практически не оставляющем простора для фантазии. Фото: REUTERS

В этот вечер супермодель принимала гостей в платье, практически не оставляющем простора для фантазии.Фото: REUTERS

Но на этом сюрпризы не закончились. Во время модного показа Наоми продефилировала по подиуму в ажурном наряде кораллового цвета. Костюм с глубоким декольте практически полностью приоткрыл грудь звезды. Впрочем, за свою долгую модельную карьеру Наоми показывала и не такие платья – помнится, она вышагивала по подиуму в куда более откровенных платьях. Тем не менее, зрители по достоинству оценили точеные формы модели и отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет.

Во время модного показа Наоми продефилировала по подиуму в ажурном наряде кораллового цвета. Фото: REUTERS

Во время модного показа Наоми продефилировала по подиуму в ажурном наряде кораллового цвета.Фото: REUTERS

То, что она по-прежнему остается одной из самых красивых моделей планеты, Наоми продемонстрировала недавно в своем Инстаграме. Манекенщица опубликовала свой снимок в нижнем белье – она стала одной из моделей рекламной кампании известного бренда Calvin Klein. На фото Наоми позирует в черных бюстгальтере и трусиках. «Идеальная!» - только и осталось выдохнуть подписчикам ее странички.

Костюм с глубоким декольте практически полностью приоткрыл грудь звезды. Фото: REUTERS

Костюм с глубоким декольте практически полностью приоткрыл грудь звезды.Фото: REUTERS

- Потребовались годы, чтобы я стала уверенной в себе и в своем теле, – рассказала модель. – Это приходит лишь с возрастом.В недавнем интервью британскому Vogue Наоми Кэмпбелл призналась, что лишь с годами стала такой уверенной в себе. Она долго не могла примириться со своим телом и отказывалась верить в то, что она красавица. На подиуме она страшно смущалась и комплексовала - чего уж говорить об обнаженных фотосессиях.

naominaomi
BARE @calvinklein Fall 2019 #MYCALVINS #IRL
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Если в карьере Наоми все по-прежнему прекрасно, в ее личной жизни, похоже, полный застой. После романа с российским миллиардером Владиславом Дорониным у Наоми больше не было настолько продолжительных отношений, чтобы можно было представить своего избранника публике. Поговаривают, что Кэмпбелл так и не вышла замуж из-за скверного характера, который не может вытерпеть ни один мужчина. В это легко верится, памятуя про ее скандалы в аэропорту Лондона и про горничную, в голову которой как-то полетел телефон звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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