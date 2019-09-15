5 решений о будущем туризма, которые были приняты в России

Генеральную ассамблею Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) часто сравнивают с олимпийскими играми или чемпионатом мира по футболу. Главное событие в международном туризме: раз в два года вместе собираются министры, главы крупнейших туркомпаний, эксперты... Обсуждают, что происходит, и решают, куда двигаться дальше.

В 2019 году генассамблея впервые прошла в России - в Санкт-Петербург и Москве. Приехали к нам больше 1100 делегатов из 124 стран мира.

- После чемпионата мира по футболу 2018 года ни у кого нет сомнений, что Россия может принимать мегасобытия. Генассамблея для нас как чемпионат мира, и впервые ООН проводит такое масштабное мероприятие в России, - признал генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

Немного цифр из Барометра мирового туризма (World Tourism Barometer), отчета, подготовленного UNWTO к открытию генассамблеи:

- путешествовать мы стали на 4% чаще, если сравнить 2019-й год с прошлым;

- за первое полугодие туристы во всем мире совершили 671 миллион поездок.

- каждое десятое рабочее место на планете – именно в туристической отрасли или как-то связано с индустрией путешествий. А вы думали, туризм – это на шезлонге у моря полежать? Нет, это важнейшая отрасль мировой экономики. И мы, отправляясь в отпуск, так или иначе вносим свой вклад.

Ну а теперь о решениях. И о том, каким путем будет идти туризм в мире в ближайшие годы.

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ!

2020-й год Всемирная туристская организация объявила годом сельского и экологического туризма. Смысл в том, чтобы туризм развивался и приносил людям деньги не только в больших городах,но и в провинции, и в деревне. Чиновники из ООН решили начать с себя:

- Все свои мероприятия в 2020 году UNWTO будет проводить не в столицах, а в провинциальных городах, в регионах, - рассказал “КП” генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили. - Это касается всех 159 стран, входящих в ЮНВТО. В России очень много интересных и красивых мест, здесь нужно развивать туризм в регионах и создавать там новые рабочие места. Сейчас больше 70% путешественников приезжает в столицы и крупные города (встретились мы как раз на сессии "Стратегии развития туризма в глобальных городах. - Ю.С,). Это не значит, что мы хотим оставить Москву или другие мегаполисы без туристов – в любом случае путешественники сначала прилетят сюда, а потом поедут дальше, в провинцию, в деревню. Мы говорили с главой Ростуризма Зариной Догузовой – в России абсолютно все регионы хотели бы развивать туризм.

- Российские пользователи интересуются не только поездками в Москву и Санкт-Петербург, но и Приморским краем, Камчаткой, Хабаровским краем. Мы видим много запросов по экологическому туризму в этих регионах. - поделилась своими наблюдениями Юлия Соловьева, директор Google по бизнес-операциям в развивающихся рынках Европы, Среднего Востока и Африки.

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, НО КЛИМАТ НЕ ПОРТИТЬ

Если для отпускника туризм штука приятная, для экономики – полезная, то для климата, увы, вредная. Путешествия виноваты в 5% выбросов парниковых газов, которые считаются главными виновниками глобального потепления. Хуже всего в этом смысле самолеты, но автомобили, которые берем в аренду, экскурсионные автобусы и поезда – тоже не ангелы по части загрязнения атмосферы. В целом на транспорт приходится 75% всех “туристических” выбросов. Еще 20% - на отели с их отоплением, кондиционированием, поставками продуктов, стиркой.

ЮНВТО выпустила исследование о влиянии туризма на климат. И конкретными советами - что делать.

- По запросам интернет-пользователей мы видим, что людей это беспокоит, они все чаще ищут информацию о том, как путешествовать, используя меньше углекислого газа, - подтверждает Юлия Соловьева.

Глобальное потепление на туристической отрасли и отпускниках тоже отыгрывается. Горнолыжные курорты теряют миллионы из-за бесснежных зим. Ураганы “отменяют” сотни авиарейсов. Наводнения разрушают морские курорты и отели...

Вячеслав Фетисов, легендарный хоккеист, посол по устойчивому туризму Всемирной туристской организации ООН и Зураб Пололикашивили, генсек Всемирной туристской организации ООНФото: Юлия СМИРНОВА

Посол UNWTO по устойчивому туризму, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, собирается на будущий год провести хоккейный матч на Северном полюсе, прямо на льдине – чтобы привлечь внимание к изменениям климата. Называется проект символично. Last game, последняя игра.

НАМ БЫ ЭТИ ВИЗЫ ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ

- Мы надеемся, что через 10 лет виз не будет вообще. Я не хочу, чтобы наши дети вообще знали, что такое виза. Мы стремимся к тому, чтобы туризм был доступен для всех, - думаю, эту идею Зураба Пололикашвили поддержит каждый, кто стоял в очереди в визовом центре с кипой документов или пытался записаться на собеседование в американское посольство.

Сейчас реальность другая: виза нужна 53% туристов (это мировая статистика). Десять лет назад было хуже – визу требовалось оформлять для 77% поездок.

Прогресс очевидный, и Россия в нем теперь участвует. Как раз во время генассамблеи было объявлено, что с 1 октября 2019 года путешественники из 53 стран смогут приехать в Санкт-Петербург пр электронной визе. Да, это однократная виза и максимум н 8 дней. Но по сравнению с обычной все намного проще, надо только заполнить электронную анкету на сайте МИД РФ.

Сейчас такой порядок действует на Дальнем Востоке и в Калининграде. А с 2021 года электронные визы для иностранных туристов введут на всей территории России.

БЕСПЛАТНОЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

- Мы создали Академию туризма, где любой человек сможет бесплатно получить глубокие знания с помощью онлайн-платформы, - сообщил Зураб Пололикашвили.

- Мы планируем присоединиться к онлайн-платформе, - пообещала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Также в России собираются открыть международный центр туризма под эгидой UNWTO.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- Туризм уже в ближайшем будущем будет совсем не таким, как сегодня, - резонно заметил Хавьер Идальго, глава испанской компании Globalia, которая вместе с UNWTO объявила конкурс туристических стартапов, связанных с новыми технологиями. Недавно Всемирная туристская организация открыла центр инноваций в Мадриде, он первый, дальше появятся и в других странах.

Впрочем, тут не надо быть экспертом: вспомните свой отпуск лет десять назад. Как быстро мы забыли про бумажные билеты на самолет, толстенные каталоги в турагентствах! Все же теперь даже не в компьютере, а в смартфоне, от навигатора до кредитки, от брони отеля до страховки. Будущее уже наступило!

- Вы можете навести свой смартфон на любую достопримечательность, например, Собор Василия Блаженного, и увидеть основную информацию. Гида это не заменит, но поможет сориентироваться. Google подсказывает, когда в популярном музее очереди, и когда поситетелей мало, благодаря чему вы можете лучше спланировать поездку.- приводит примеры Юлия Соловьева.

Конкурс же, запущенный UNWTO, рассчитывает на новый гениальные идеи о применении искусственного интеллекта в туризме, о том, как сделать перелеты дешевле и безопаснее для окружающей среды, помочь путешественникам ориентироваться в новом городе и аэропорту, а также новые технологии для гостиниц и сельского туризма.