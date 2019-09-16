2019-09-16T09:33:14+03:00
Общество

Елисаветинский крестный ход прошел по старинным селам Подмосковья

Верующие почтили память великой княгини и ее верного сподвижника, священномученика Сергия Махаева [фото]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В минувшее воскресенье, 15 сентября, в подмосковной усадьбе "Ильинское-Усово" состоялся VIII Елисаветинский крестный ход, посвященный 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и 145-летию со дня рождения ее ближайшего сподвижника, священномученика Сергия Махаева.

Верующие ежегодно проходят по уникальному маршруту, начиная с 2011 года. В этот раз его разработал Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Крестоходцы проследовали через старинные села Ильинское и Усово, которые когда-то входили в императорскую усадьбу, и совершили переправу через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотографии с Елизаветинского крестного хода смотрите на сайте kp.ru.

15 сентября, в подмосковной усадьбе Ильинское-Усово состоялся VIII Елисаветинский крестный ход. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

15 сентября, в подмосковной усадьбе Ильинское-Усово состоялся VIII Елисаветинский крестный ход. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Перед началом крестного хода. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед началом крестного хода. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Ход посвящен 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и 145-летию со дня рождения ее ближайшего сподвижника, священномученика Сергия Махаева. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ход посвящен 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и 145-летию со дня рождения ее ближайшего сподвижника, священномученика Сергия Махаева. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Паломники отправились в путь. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Паломники отправились в путь. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Паломница. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Паломница. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Верующие ежегодно проходят по уникальному маршруту, начиная с 2011 года. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Верующие ежегодно проходят по уникальному маршруту, начиная с 2011 года. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Путь был нелегким. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Путь был нелегким. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Ход проходил через реки. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ход проходил через реки. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Часть пути паломники проделали по воде. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часть пути паломники проделали по воде. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Маленькая паломница. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маленькая паломница. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

Паломники в пути. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

Паломники в пути. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

В крестных ход отправились и молодые паломники. Больше фото - в фоторепортаже kp.ru Фото: Михаил ФРОЛОВ

В крестных ход отправились и молодые паломники. Больше фото - в фоторепортаже kp.ruФото: Михаил ФРОЛОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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