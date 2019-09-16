2019-09-16T11:49:21+03:00
Экономика

ВЭФ-2019: «Дальний Восток – крупнейшая кладовая природных ресурсов на планете»

При этом потенциал для развития территории колоссальный
Алексей КУЗНЕЦОВ
Поделиться:
На Восточном экономическом форуме работала открытая студия «КП»На Восточном экономическом форуме работала открытая студия «КП»
Изменить размер текста:

Для развития отдаленных регионов нужна не только реализация крупных промышленных проектов, но и создание инфраструктуры. При этом, чтобы не тратить гигантские деньги на освоение необжитых территорий, к инвестициям нужно подходить разумно. О том, как это сделать, в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал Даниил Половинка, заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«НАША ЦЕЛЬ - ПРИВЛЕЧЬ К 2025 ГОДУ 11 - 12 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ»

- Даниил, главное, чего не хватает Дальнему Востоку, - это инфраструктура. На этом ВЭФ новую жизнь получил проект ВКАД - Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Как его реализация повлияет на жизнь в Приморском крае?

- Проект действительно обсуждается. Он дошел до фазы низкого старта. Губернатор лично его курирует. Мы оказываем важную техническую помощь. Поможем выработать первоначальные технико-экономические решения и структурировать проект, плюс дадим ему старт - до того момента, пока инвесторы подключатся. Предполагается, что проект будет реализован по концессионной схеме. Бюджет зависит от множества факторов: от того, какая будет трасса дороги, сколько будет мостов и мостовых переходов. По разным оценкам, он может составить от 40 до 100 млрд. рублей. Мы находимся в контакте с администрацией, возможными исполнителями, концессионерами, банками. Планируется, что в течение осени мы разработаем первую технико-экономическую концепцию и обоснование бюджетов на этот проект.

- Но если ВКАД - это пока идея, то во время форума были заключены соглашения по реализации других инфраструктурных проектов по всему Дальнему Востоку. Что они из себя представляют?

- Целый ряд соглашений. Одно из самых крупных - с федеральным банком «Открытие». С ним подписано рамочное соглашение об осуществлении инвестиций в промышленную, портовую и социальную инфраструктуру на Дальнем Востоке. Сумма - 442 млрд. рублей. Но это не одномоментные траты, а в течение нескольких лет. Современная промышленность представляет собой кластеры или конгломераты предприятий, которые объединяются в различные производственные цепочки. Материальная основа современной промышленности - это смарт-инфраструктура из цехов, которые могут в разных сочетаниях между собой взаимодействовать. Такую промышленную инфраструктуру мы планируем создавать на Дальнем Востоке в промышленных городах по схеме государственно-частного партнерства. Также по финансово похожей схеме, но в другой сфере, социальной, мы будем создавать социальные объекты – больницы, школы, дома престарелых, детские лагеря.

- На этом форуме появилась стратегия инвестиционного развития Дальнего Востока. В чем она заключается?

- Рабочая концепция есть давно, с 2017 года. Но сейчас разрабатывается государственная национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Мы участвовали в ее разработке. Могу сказать, что это всеобъемлющая стратегия, которая подразумевает такие параметры. Цель – достижение 6-процентного роста ВРП в год. Очень высокий темп, который превосходит европейские и американские темпы более чем вдвое и примерно равен темпам роста ведущих азиатских стран. Для этой цели необходимо осуществить примерно 11 - 12 триллионов рублей инвестиций к 2025 году. Цель амбициозная, но не является невозможной. Нельзя сказать, что мы уже знаем, как ее достигать, но к этому есть определенные предпосылки. Цель требует невероятных усилий. Сейчас работаем над тем, как прыгнуть выше головы.

«ИЗУЧАТЬ НЕДРА НАДО ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

- Дальний Восток привлекателен как для российских, так и иностранных инвесторов за счет сырья. Но вот вывезти его зачастую достаточно сложно или требуется многомиллиардных вложений. Как можно упростить этот процесс?

- Мы провели переговоры с Росгеологией и подписали специальное соглашение. Смысл в том, чтобы провести разведки новых залежей полезных ископаемых в районах, где уже создана или планируется к созданию транспортная инфраструктура. Со времени последних изучений геологических недр Дальнего Востока прошел значительный период времени. С тех пор транспортная ситуация изменилась, построены новые железные дороги, много новых портов, много новых точек доступности возникло. Вокруг этих точек в радиусе 200 км разведок не проводилось, мы не знаем сейчас, что там находится, что можно извлечь. Необходимо это выяснить.

- А крупные компании разве этим не занимаются?

- Сейчас ситуация в отрасли другая. Новых разведок мало. Компании разведывают в основном так называемые фланги, то есть прилежащие к старым месторождениям участки. Мы хотим это изменить. Дальний Восток – крупнейшая кладовая природных ресурсов на планете. Освоено очень мало. Потенциал колоссальный. Для того чтобы его использовать, нужна крупная государственная структура, такая как Росгеология, содействие институтов развития и участие капитала - как российского, так и иностранного. Необходимо провести геологическое изучение в новых районах, а потом сразу переходить к освоению этих месторождений. Мы будем помогать, привлекать инвесторов.

- Думаю, крупные сырьевые компании будут только благодарны, если кто-то за них все изучит и скажет, где лучше бурить…

- Важна связка между тем, кто осуществляет первое изучение недр, обнаружит, где есть залежи, и тем, кто получит лицензию на разведку и добычу. У нас наилучший кандидат на такую позицию в отрасли – Росгеология. Они обладают и необходимым техническим потенциалом, и заделами. И они обладают нужной позицией в отрасли, чтобы именно они делали такой переход от изучения к разведке и добыче.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Природные ресурсы Дальнего Востока

Ископаемое Доля запасов РФ

Алмазы 98%

Олово 92%

Сурьма 50%

Серебро 35%

Золото 33%

Древесина 25%

Вольфрам 23%

P.S. На Дальнем Востоке разведаны стратегические запасы в 1,3 млрд тонн нефти и конденсата и 4,3 трлн кубометров газа. При этом только в Якутии находится половина от разведанных запасов угля в РФ. При этом в общем и целом дальневосточные запасы угля, нефти и газа мало изучены. То есть при более тщательной разведке объем ресурсов может сильно увеличиться.

По данным научного доклада «Российский Дальний Восток на пути в будущее» (Институт экономических исследований ДВО РАН).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Главная задача: люди должны хотеть здесь жить
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на полях ВЭФ рассказал «КП» о ключевых проектах, которые реализуются в регионе, об интересе иностранных инвесторов, а также о том, что может стать еще одним камчатским чудом, наряду с чудесами природы полуостров
Не «золотые костыли», а билет в будущее
Директор по внешним коммуникациям группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова рассказала о социальной ответственности бизнеса в образовании, а также о том, почему крупные компании охотно инвестируют в обновление образовательной среды
Выгоду бизнеса от развития культуры в регионах обсудили в рамках ВЭФ-2019
Дискуссия “Культура как драйвер развития территорий и улучшения качества жизни людей в регионах” прошла в рамках проекта “Пространство доверия” на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Новости 24
МИД Китая осудил США за обвинение Ирана в атаке на саудовские НПЗ
Российские военные проведут инспекцию бельгийских полигонов
Верховный суд РФ оставил в силе приговор осужденному за шпионаж поляку
Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений
Forbes назвал крупнейшие частные компании в России
ЦНИИточмаш готов разработать новый пистолет для космонавтов
Россияне назвали достоинства и недостатки женщин-политиков
Доллар опустился ниже 64 рублей впервые с 1 августа
Джеки Чан признался фанатам в любви на русском языке
Петра Мамонова выписали из больницы после проведенной операции
Более 14 млн личных данных попали в Сеть из-за сбоя у оператора фискальных данных
Россияне назвали страны, в которых хотели бы побывать
В США около 50 тысяч сотрудников General Motors начали забастовку
Путин, Эрдоган и Роухани могут обсудить атаки на саудовские НПЗ
В Москве полицейские обнаружили машину, в которой находился связанный мужчина
Глава Ростеха анонсировал начало серийного производства С-500
В подмосковном Воскресенске нашли труп женщины без головы
В Мексике пять человек погибли в результате вооруженного нападения на бар
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
В Китае планируют начать клонировать панд
Трамп готов решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты
Россия и Белоруссия разработали план объединения своих экономик
Свыше 20 сторонников Гюлена запросили убежища в Греции
Умер Рик Окасек - лидер американской рок-группы The Cars
Названы регионы России, жители которых больше всего платят за ЖКУ
Погода в Москве на 16 сентября 2019 года: холодно и дождливо
В России собираются «протестировать» четырехдневную рабочую неделю
Трамп назвал ложью сообщения СМИ о его готовности встретиться с лидером Ирана без предварительных условий