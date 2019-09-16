ВЭФ-2019: «Дальний Восток – крупнейшая кладовая природных ресурсов на планете»

Для развития отдаленных регионов нужна не только реализация крупных промышленных проектов, но и создание инфраструктуры. При этом, чтобы не тратить гигантские деньги на освоение необжитых территорий, к инвестициям нужно подходить разумно. О том, как это сделать, в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал Даниил Половинка, заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«НАША ЦЕЛЬ - ПРИВЛЕЧЬ К 2025 ГОДУ 11 - 12 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ»

- Даниил, главное, чего не хватает Дальнему Востоку, - это инфраструктура. На этом ВЭФ новую жизнь получил проект ВКАД - Владивостокской кольцевой автомобильной дороги. Как его реализация повлияет на жизнь в Приморском крае?

- Проект действительно обсуждается. Он дошел до фазы низкого старта. Губернатор лично его курирует. Мы оказываем важную техническую помощь. Поможем выработать первоначальные технико-экономические решения и структурировать проект, плюс дадим ему старт - до того момента, пока инвесторы подключатся. Предполагается, что проект будет реализован по концессионной схеме. Бюджет зависит от множества факторов: от того, какая будет трасса дороги, сколько будет мостов и мостовых переходов. По разным оценкам, он может составить от 40 до 100 млрд. рублей. Мы находимся в контакте с администрацией, возможными исполнителями, концессионерами, банками. Планируется, что в течение осени мы разработаем первую технико-экономическую концепцию и обоснование бюджетов на этот проект.

- Но если ВКАД - это пока идея, то во время форума были заключены соглашения по реализации других инфраструктурных проектов по всему Дальнему Востоку. Что они из себя представляют?

- Целый ряд соглашений. Одно из самых крупных - с федеральным банком «Открытие». С ним подписано рамочное соглашение об осуществлении инвестиций в промышленную, портовую и социальную инфраструктуру на Дальнем Востоке. Сумма - 442 млрд. рублей. Но это не одномоментные траты, а в течение нескольких лет. Современная промышленность представляет собой кластеры или конгломераты предприятий, которые объединяются в различные производственные цепочки. Материальная основа современной промышленности - это смарт-инфраструктура из цехов, которые могут в разных сочетаниях между собой взаимодействовать. Такую промышленную инфраструктуру мы планируем создавать на Дальнем Востоке в промышленных городах по схеме государственно-частного партнерства. Также по финансово похожей схеме, но в другой сфере, социальной, мы будем создавать социальные объекты – больницы, школы, дома престарелых, детские лагеря.

- На этом форуме появилась стратегия инвестиционного развития Дальнего Востока. В чем она заключается?

- Рабочая концепция есть давно, с 2017 года. Но сейчас разрабатывается государственная национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Мы участвовали в ее разработке. Могу сказать, что это всеобъемлющая стратегия, которая подразумевает такие параметры. Цель – достижение 6-процентного роста ВРП в год. Очень высокий темп, который превосходит европейские и американские темпы более чем вдвое и примерно равен темпам роста ведущих азиатских стран. Для этой цели необходимо осуществить примерно 11 - 12 триллионов рублей инвестиций к 2025 году. Цель амбициозная, но не является невозможной. Нельзя сказать, что мы уже знаем, как ее достигать, но к этому есть определенные предпосылки. Цель требует невероятных усилий. Сейчас работаем над тем, как прыгнуть выше головы.

«ИЗУЧАТЬ НЕДРА НАДО ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

- Дальний Восток привлекателен как для российских, так и иностранных инвесторов за счет сырья. Но вот вывезти его зачастую достаточно сложно или требуется многомиллиардных вложений. Как можно упростить этот процесс?

- Мы провели переговоры с Росгеологией и подписали специальное соглашение. Смысл в том, чтобы провести разведки новых залежей полезных ископаемых в районах, где уже создана или планируется к созданию транспортная инфраструктура. Со времени последних изучений геологических недр Дальнего Востока прошел значительный период времени. С тех пор транспортная ситуация изменилась, построены новые железные дороги, много новых портов, много новых точек доступности возникло. Вокруг этих точек в радиусе 200 км разведок не проводилось, мы не знаем сейчас, что там находится, что можно извлечь. Необходимо это выяснить.

- А крупные компании разве этим не занимаются?

- Сейчас ситуация в отрасли другая. Новых разведок мало. Компании разведывают в основном так называемые фланги, то есть прилежащие к старым месторождениям участки. Мы хотим это изменить. Дальний Восток – крупнейшая кладовая природных ресурсов на планете. Освоено очень мало. Потенциал колоссальный. Для того чтобы его использовать, нужна крупная государственная структура, такая как Росгеология, содействие институтов развития и участие капитала - как российского, так и иностранного. Необходимо провести геологическое изучение в новых районах, а потом сразу переходить к освоению этих месторождений. Мы будем помогать, привлекать инвесторов.

- Думаю, крупные сырьевые компании будут только благодарны, если кто-то за них все изучит и скажет, где лучше бурить…

- Важна связка между тем, кто осуществляет первое изучение недр, обнаружит, где есть залежи, и тем, кто получит лицензию на разведку и добычу. У нас наилучший кандидат на такую позицию в отрасли – Росгеология. Они обладают и необходимым техническим потенциалом, и заделами. И они обладают нужной позицией в отрасли, чтобы именно они делали такой переход от изучения к разведке и добыче.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Природные ресурсы Дальнего Востока

Ископаемое Доля запасов РФ

Алмазы 98%

Олово 92%

Сурьма 50%

Серебро 35%

Золото 33%

Древесина 25%

Вольфрам 23%

P.S. На Дальнем Востоке разведаны стратегические запасы в 1,3 млрд тонн нефти и конденсата и 4,3 трлн кубометров газа. При этом только в Якутии находится половина от разведанных запасов угля в РФ. При этом в общем и целом дальневосточные запасы угля, нефти и газа мало изучены. То есть при более тщательной разведке объем ресурсов может сильно увеличиться.

По данным научного доклада «Российский Дальний Восток на пути в будущее» (Институт экономических исследований ДВО РАН).