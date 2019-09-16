2019-09-16T17:52:35+03:00
Общество

Путин помиловал трех осужденных

У всех из них есть смягчающие обстоятельства.
Сергей ПОЛОСАТОВ
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Владимир Путин подписал документы о помиловании нескольких осужденных.Владимир Путин подписал документы о помиловании нескольких осужденных.Фото: REUTERS
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Владимир Путин, как это было уже неоднократно, в очередной раз помиловал нескольких осужденных за совершенные преступления. На этот раз помилования удостоились две женщины (одна за сбыт наркотиков, вторая - за убийство мужа) и пенсионер, нанесший тяжкие телесные повреждения потерпевшему. Стоит особо отметить, что у всех осужденных есть смягчающие обстоятельства, и ранее они к уголовной ответственности не привлекались. Можно сказать, что их в какой-то степени даже вынудили пойти на преступление.

Так, например, Н.А. Сапоцкую ее собственный муж грубо принуждал сбывать наркотики. Что она и делала под угрозами с ее стороны. Она полностью признала вину и раскаялась. А при принятии решения о помилования были учтены и наличие у нее четырех малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка, слабое здоровье, наличие ряда хронических заболеваний, а также положительные характеристики от руководства колонии, где она отбыла 2 года из назначенного ей приговором суда наказания.

Другая осужденная, О.Н. Ивасюк убила мужа ударом ножа. Особо тяжкое преступление, никто не спорит. Но совершила она его в состоянии аффекта, после того, как муж начал избивать ее и даже пытался защемить ее голову дверью. Кстати, с места преступления она не скрылась, а пыталась оказать супругу медицинскую помощь, а позже сама явилась в полицию с повинной.

Еще один помилованный, А.П. Давыдов родился в 1938 году. Почти 80-летний дедушка нанес несколько ножевых ранений потерпевшему, причинив ему тяжкий вред здоровью. Пенсионер и ветеран труда, он был спровоцирован, как установило следствие, аморальным поведением потерпевшего, что все-таки не смогло избавить его от наказания. Однако пенсионер по своей инициативе возместил потерпевшему материальный ущерб и моральный вред, а также раскаялся в содеянном. К тому же, у него такие заболевания, что медпомощь просто не может быть оказана ему по месту отбытия наказания. И отбывание наказания вместо исправления могут превратиться в настоящие мучения.

Стоит отметить, что непременным условием для помилования стали не только соблюдение режима в местах отбытия наказания, но и деятельное раскаяние осужденных и сотрудничество их со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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