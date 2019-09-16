Юнна Мориц: А где вакцина от угроз - пустить Россию под откос?.. От гитлеряческой мечты - порвать Россию в лоскуты?

Юнна Мориц – удивительный человек. На все вызовы современности она откликается стихотворением – точным, едким, стремительным... Отливающим мысли и чувства массы людей в чеканные строки.

- Юнна Петровна, а где она, «вакцина от микробов, чумных фашистов-русофобов, от русофобов мракобесья, живьем зажаривших в Одессе людей…» Я так понял, что это «вакцина Сталинграда», вакцина «от чумы фашизма», которую «забывать не надо»?

- Ну, конечно, Саша. «Вакцина Сталинграда» – это всё в смысле иносказания. Это иносказание духа народа, духа страны, восставшей против фашизма, и в одиночку два года с ним сражавшейся.

Собственно говоря, не с одной Германией, ведь это же был союз фашизменных стран Европы, множество стран напали на нас. Это иносказание того духа, который есть в песне «Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война».

- А у нас самих сейчас есть эта вакцина?

- У нас есть в народе, в людях этот дух священных смыслов жизни. Но я бы не сказала, что этот дух преобладает в высказываниях наших властей по поводу всего, что творится в мире.

- Так получается, что иммунитет от вакцины Сталинграда, привитой Европе 74 года назад, перестал действовать?

- Например, происходит превращение исторических трагедий в комнату смеха, где кривые зеркала.

Приезжает в Сербию кто-то из американских руководителей и призывает «взглянуть пошире» на бомбежки 99-го года.

- Ну, тогда уже можно и «пошире взглянуть» на проблему Холокоста, Освенцима, Бабьего Яра, на проблему вообще европейского фашизма?

- И сейчас очень многие представляют этот европейский фашизм как «национально-освободительную борьбу» и «поход демократии». Просто на днях я читала интервью с автором книги, написавшимо том, как фашизменные союзники, пособники, всякая шваль, которая помогала фашистам убивать людей, бежала на Запад. Они получили в Америке, в Аргентине, в Бразилии, в Канаде гражданство. И там из них состряпали организацию под названием «Союз угнетенных народов».

Это известно всем. И это, собственно говоря, тот прием, которым сейчас пользуются, когда извращают смыслы слов, когда зеркало работает как в комнате смеха, абсолютно извращая суть.

Поэтому - можно ставить памятники Бандере, Шухевичу, можно ставить памятники террористам, свергать памятники маршалу Коневу (Выдающийся советский военачальник Великой Отечественной войны – А.Г.) и людям, которые освобождали Европу от фашизма. Можно представлять Россию не как освободителя от фашизма, а... «как оккупанта». Это и есть кривые зеркала.

- У нас, слава Богу, прививка еще держится у большинства народа. Но вот достаточно ли нам самим вакцины или нужно ее дополнительно выработать как-то?

- Я думаю, что эта вакцина потихоньку накапливается.

Потому что не замыленным глазом очень многие люди смотрят на то, как развиваются события.

Естественно, когда помилованные или обмененные граждане Украины мечтают о том, чтобы на танках войти в Крым или на Донбасс, - это способствует накапливанию вакцины этого священного духа у нас.

И когда Украина предлагает Донбассу - вместо статуса независимых республик - «другое радио и другое телевидение», чтобы люди Донбасса «почувствовали себя, наконец-то, нормальными людьми», как выражаются представители Украины, - естественно, это выглядит как издевательство. И это издевательство, безусловно, способствует сохранению, накоплению того священного духа неподчинения, духа, о котором писал Пушкин: «Мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы».

Вот это и есть вакцина Сталинграда. Это историческое состояние духа народа. Это то, благодаря чему Наполеон в России превратился в торт.

Это вообще дух, который живет в народе, победить который нельзя.

Они начинают войну, мы ее кончаем. Я смотрю на все происходящее не замыленным глазом. Собственно говоря, это моя небесно обязанная профессия.

- Спасибо, Юнна Петровна, что у нас есть возможность читать ваши стихи и сохранять в себе этот священный дух, который не дает забывать уроки истории...

А теперь - про «вакцину от микробов чумных фашистов-русофобов». Слушайте! Читает сама Юнна Мориц.

* * *

А где вакцина от микробов

Чумных фашистов-русофобов,

От русофобов мракобесья,

Живьём зажаривших в Одессе

Людей!.. Вакцины - где запас

От тех микробов-русофобов,

Сожрать мечтающих Донбасс?

А где вакцина от парада

Фашистской нечисти, от смрада

Свобод Освенцима, знамён

Чумы фашизменных времён?

Тогда вакцина Сталинграда,

Которой обладали мы,

Была вакциной от чумы

Фашизма!.. Забывать не надо!

А где вакцина от угроз

Пустить Россию под откос?

Вакцина - где, в конце концов,

От русофобских подлецов,

От русофобской клеветы,

От гитлеряческой мечты -

Порвать Россию в лоскуты?

Вредна вакцина мне от гриппа:

Аллергик - я, такого типа,

Что мне нужна вакцина - от

Фашистов нынешних свобод,

Нужна вакцина от парада

Фашистской нечисти, от смрада

Свобод Освенцима, знамён

Чумы фашизменных времён!

Юнна Мориц