2019-09-16T14:38:22+03:00
Экономика

Эксперт: 20 миллионов россиян сидят на паленой водке

Водку в России предложили сделать дороже на 18 рублей
Влад СМЕРТИН
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При нынешних ценах на алкоголь 20 миллионов россиян сидят на нелегальной водкеПри нынешних ценах на алкоголь 20 миллионов россиян сидят на нелегальной водкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Повысить цену призывают ликеро-водочные заводы — это инициатива Союза производителей алкогольной продукции.

- Мы направили в Минфин цифру 233 рубля за поллитровую бутылку, - заявил президент организации Игорь Косарев.

Это на 8,4% больше действующего сейчас минимума в 215 рублей. Предложение сейчас рассматривают в Минфине.

- Даже такая цена низкая, - уверен руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Потому что при ней производитель ничего не заработает, хорошо если в ноль выйдет. Так что водки по 233 рубля в продаже не будет.

Механизм минимальных цен на алкоголь придумали, чтобы бороться с контрафактом. Эксперты оценивают долю теневого рынка алкоголя в стране в 30-40%. Львиная доля паленого спиртного приходится именно на крепкие напитки, хотя в последние годы развивается нелегальный рынок пива.

- Сейчас расслоение потребителей спиртного такое, что эта мера уже не имеет смысла, - считает Дробиз. - При нынешних ценах миллионов 20 россиян сидят на нелегальной водке, которую производят кустарные заводы. К ним разговоры о минимальной цене вообще никакого отношения не имеют, они на легальную бутылку и не посмотрят. А остальные 40-45 миллионов, которые готовы платить за качественный товар в официальных магазинах, не заметят повышения цен рублей на 15-20. Теоретически, чтобы победить нелегальный рынок, бутылка водки в магазине должна стоить 100 рублей. Но государство на это не пойдет, потому что сегодня оно с одной бутылки снимает 125 рублей акцизов и НДС

Минимальные розничные цены действуют на крепкий алкоголь, а также на игристые вина и шампанское. Сейчас чиновники прорабатывают введение такого же показателя для вина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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