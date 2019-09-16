Актриса Елена Скороходова научит артистизму

Организаторы Всенародной акции #ПоюМоюМоскву приготовили подарок участникам - бесплатное посещение мастер-класса актрисы театра и кино Елены Скороходовой, известной по фильмам «Одиноким предоставляется общежитие» и «Где находится нофелет?», сериалу «На углу у Патриарших» и многим другим. Актриса поделится тонкостями профессии, секретами поэтического мастерства, даст практические советы по публичному чтению стихотворных и прозаических отрывков.

Мастер-класс состоится 3 октября с 15.30 до 17.00 в Галерее искусств Зураба Церетели (ул. Пречистенка, 19). Необходимо до 1 октября подтвердить свое участие по телефону 89169517274. Количество мест ограничено.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно до 25 сентября записать видео с любимыми стихами или прозой о столице. Это могут быть произведения известных авторов или собственного сочинения. Затем ролики нужно выложить на своей страничке или на странице акции в соцсетях с хештегами: #ПоюМоюМоскву, #всенароднаяакция, #проявисебя, #конкурсчтецов, #стихиипрозаомоскве.

Также можно прислать видео на электронную почту moscowabout@mail.ru. При публикации своего видео необходимо указать имя и фамилию, возраст, автора и название стихотворения или отрывка из прозы.

Авторов самых искренних признаний выберет жюри. В его состав вошли руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, актриса Елена Скороходова, актер Эвклид Кюрдзидис и другие.

Акция #ПоюМоюМоскву проводится Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Некоммерческим фондом «Международные интеграционные технологии» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Информационные партнеры акции: Издательский дом «Комсомольская правда» и медиахолдинг «Культура наций».

Страницы акции #ПоюМоюМоскву в соцсетях:

https://vk.com/moscowabout

https://www.facebook.com/moscowabout

https://www.instagram.com/moscowabout/?r=nametag

https://www.ok.ru/profile/574436626021