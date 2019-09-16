Малый и средний бизнес – главный драйвер развития Дальнего Востока

Сразу после церемонии подписания заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос и генеральный директор группы «Р-Партнер» Владимир Ример в открытой студии «КП» рассказали о перспективах малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке, а также о том, как удобный банковский сервис помогает бизнесу успешно реализовывать самые сложные проекты.

А. Челышев (КП)

- Только что компания «Р-Партнер» и МСП Банк подписали соглашение о сотрудничестве. Расскажите, о чем договорились.

Р. Капинос

- Компания «Р-Партнер» наш давний клиент, мы успешно сотрудничаем. И речь, по сути, идет о продолжении партнерства. Мы заключили соглашение о выдаче кредита, с помощью которого «Р-Партнер» сможет выполнить работы по госконтракту на прокладку оптико-волоконных линий для ПАО «Ростелеком». Цель – привести высокоскоростной интернет в наиболее удаленные районы Хабаровского края и обеспечить доступ жителей этих территорий к цифровым услугам – банковским, образовательным, медицинским. Размер кредита – 100 миллионов рублей, в перспективе возможно увеличение лимита до 500 миллионов. Средства предоставляются по ставке 8,5% годовых, в соответствии с постановлением Правительства РФ №1764.

А. Челышев

- Владимир, расскажите о проекте, который ваша компания осуществляет с помощью кредита МСП Банка?

В. Ример

- В России реализуется Федеральная программа «Цифровая экономика», которая предусматривает приход быстрого интернета даже в те населенные пункты, где живет 100 человек. И это правильно, потому что граждане должны жить в равных условиях, доступ к информации должен быть у всех. Наша компания в рамках реализации национальной программы выполняет работы по прокладке информационно-телекоммуникационных сетей для ПАО «Ростелеком». Строительство уже началось, масштабы серьезные – речь идет о тысячах километров. Когда закончим – каждый житель любого отдаленного поселка сможет в полной мере оценить преимущества цифровой экономики: дистанционное обучение, телемедицина, банковские услуги онлайн – все это станет доступным для всех жителей Дальнего Востока. Теперь, когда у нас есть кредитная линия МСП Банка, мы уверены, что справимся с работой. Наша компания уже не первый год участвует в создании цифровой экосистемы Дальнего Востока. В Еврейской автономной области мы реализовали крупное концессионное соглашение об установке системы фото- и видеофиксации, она начала работать и очень быстро дала результат. ЕАО вышла на второе место в России по снижению числа ДТП. Мы можем осуществлять столь значимые и масштабные проекты, меняющие уровень жизни в регионах, в том числе благодаря гарантиям и кредитам от наших партнеров из МСП Банка.

А. Челышев

- В чем преимущество работы с МСП Банком?

В. Ример

- МСП Банк создан специально для поддержки малого и среднего бизнеса. В кредитующейся компании должны работать максимум 250 человек. Входящая в нашу группу компания «Ланит-Партнер» полностью соответствует этим требованиям. Банк знает, какие задачи перед нами стоят, и каковы наши возможности. Поэтому оценка проекта, под который берется кредит, происходит быстро. Благодаря кредитной линии МСП Банка мы можем закупать оборудование, выплачивать зарплаты, пополнять оборотные фонды – вести бизнес и решать стоящие перед нами задачи.

Р. Капинос

- Мы в МСП Банке хотим быть как можно ближе к клиенту, даже если он работает в другом регионе. Поэтому мы развернули сеть удаленных рабочих мест. Во всех регионах Дальнего Востока у нас 12 точек присутствия, а также так называемые «летучие» команды менеджеров, которые помогают клиенту завести заявку на кредит. С бумажными носителями мы уже не работаем, процесс цифровизации охватил все этапы подачи и рассмотрения заявки. Даже правление Банка голосует в цифровом формате. Поэтому оформить заявку на кредит наши клиенты могут из любой точки на карте Дальнего Востока.

А. Челышев

- В чем особенности работы с малым и средним бизнесом?

Р. Капинос

- Представители малого и среднего бизнеса – люди пассионарные. Они болеют за свое дело, и это не пустые слова. Они уделяют огромное внимание операционному контролю, контролю за финансами, общению с заказчиками, особенно если речь идет о госконтрактах. Для того чтобы малый бизнес мог расширяться, мы постоянно организуем различного рода встречи с предпринимателями, выпускаем обучающие программы: повышаем финансовую грамотность бизнеса, объясняем, на какие нюансы обращает внимание банк в процессе одобрения заявки, показываем подводные камни, рассказываем, как их избежать. Мы стараемся пройти с клиентом весь путь одобрения заявки до того, как он обратиться с ней Банк. Это позволяет найти ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у сотрудников Банка в процессе анализа рисков при рассмотрении бизнес-плана. Подготовленный подобным образом клиент гораздо увереннее коммуницирует с банковскими аналитиками, и одобрение заявки не заставляет себя ждать.

Заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос.

Дальний Восток наша приоритетная территория деятельности. Для предпринимателей ДФО в нашем банке действует упрощенный порядок обработки заявок. Кроме того, недавно мы запустили два новых продукта. Это, во-первых, микрокредит на сумму до 500 тысяч рублей, который мы выдаем по минимальному пакету документов. А также мини-кредит для ИП и ООО на сумму до 10 миллионов рублей по ставке 8,5%, опять же, по минимальному набору документов. При рассмотрении заявок применяется простой анализ хозяйственной деятельности. Поэтому весь процесс занимает не более 5 рабочих дней. Мы хотим профинансировать по системе, утвержденной постановлением Правительства №1764, то есть по ставке 8,5% годовых, как можно больше микропредприятий.

А. Челышев

- Насколько активно малый и средний бизнес оставляет заявки на получение кредитования, и каков уровень этих заявок?

Р. Капинос

- В этом году мы планировали прокредитовать предприятия на 17 миллиардов рублей, при этом 11 миллиардов 300 миллионов уже ушли заявителям. Мы ориентируемся только на интересные и перспективные, и их, к нашему удовольствию, много, причем в самых разных отраслях: от ITдо биотехнологий, от переработки природных ресурсов до строительства. Мы видим, что малый и средний бизнес на Дальнем Востоке – это точка роста. В том числе потому, что реализует проекты не в традиционных видах деятельности, а акцентируется на инновациях. Часто – с привлечением иностранных партнеров из Китая, Кореи и Японии. Практически 80% всех проектов имеют инвестиционную составляющую. За тем, как развивается малый и средний бизнес на Дальнем Востоке, очень интересно наблюдать. Но мы не ограничиваемся наблюдением, мы стараемся помогать наиболее интересным проектам.

А. Челышев

- Какие сферы экономики региона наиболее перспективны для малого и среднего бизнеса?

Р. Капинос

- Во-первых, сельское хозяйство. В Японии колоссальный спрос на продукцию наших пасечников. Нынешние объемы производства можно смело увеличивать в три раза. Хорошие перспективы у рынка сои и кукурузы: на получаемые из этих культур высокопротеиновые белки или корма для крупного рогатого скота есть устойчивый спрос в странах АТР. Большой потенциал у туристической отрасли. Ежегодно мы наблюдаем двукратный рост числа туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ну и, конечно, цифровизация. Цифровое развитие – ведущий вектор на ближайшие несколько лет, поэтому малый и средний бизнес с соответствующими компетенциями получит здесь массу точек приложения усилий. А мы – МСП Банк – можем сделать так, чтобы эти усилия прилагались максимально эффективно.

А. Челышев

- А как выглядит МСП Банк глазами клиента?

В. Ример

- Мы растем благодаря поддержке МСП Банка. Недавно нас признали лучшей региональной компанией на IT-рынке России. Динамика развития, профессионализм команды, репутация на рынке – все это возможно, когда есть ресурсы. Своих часто недостает, и тогда все зависит от заемных средств и качества работы финансовой организации, которая их предоставляет. У МСП Банка это качество на высоте, поэтому наше сотрудничество с банком не только не сдерживает наше развитие, но и увеличивает его динамику.