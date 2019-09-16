2019-09-16T15:21:16+03:00
Происшествия

В Москве педофил четыре дня насиловал 13-летнюю школьницу у себя дома

Молодой человек познакомился с девочкой на улице и позвал ее к себе
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Артем работает он в одной из строительных компаний Москвы.Артем работает он в одной из строительных компаний Москвы.
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13-летняя Даша К. (имя изменено) в понедельник 9 сентября как всегда возвращалась из школы домой. У Даши есть особенности в ментальном развитии — она учится в специальном коррекционном классе. Правда, до дома девочка так и не дошла. На улице с ней познакомился 32-летний Артем А.

Артем родился в Магниторгорске, но несколько лет назад переехал в Москву. Работает он в одной из строительных компаний.

- Молодой человек пообщался с девочкой и предложил пойти к нему домой. Она согласилась, - рассказали в Главном следственном управлении СУ СК России по Москве.

У себя в квартире Артем изнасиловал школьницу. Даша жила у него дома четыре дня. Потом насильник сказал девочке, что она может идти домой. Тогда Даша вернулась к родителям и рассказала, где она все это время пропадала. Они написали заявление в полицию.

Артема А. заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по уголовным статьям «Изнасилование» и «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетней».

ИСТОЧНИК KP.RU

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