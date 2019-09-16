2019-09-16T15:41:07+03:00
Экономика

Хлеба и мира! В Москве пройдет фестиваль региональных брендов

Возрождение в России заготконтор и развитие потребкооперации, студотрядов и фермерства обсудят и наглядно продемонстрируют на этой неделе в Москве и Калужской области
Сергей ПОЛОСАТОВ
Поделиться:
Фестиваль региональных брендов - ежегодное гастрономическое события ГУМа.Фестиваль региональных брендов - ежегодное гастрономическое события ГУМа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В эту среду, 18 сентября в ГУМЕ, на 3-й линии состоится Фестиваль региональных брендов - ключевое событие Выставки Достижений Сельского Хозяйства – ежегодного гастрономического события ГУМа. Этот фестиваль даст старт Международному форуму предприятий и организаций потребкооперации «Хлеб, ты – мир», который начнется 19 сентября в этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской области. В четверг в рамках уже 10-го конкурса «Лучший хлеб России» будут определены победители 2019 года. Экспертам в этот раз пришлось непросто, поскольку в конкурсе приняли участие 68 хлебопекарных предприятий из 27 регионов страны.

На форуме пройдут и круглые столы — обсуждения развития потребкооперации в России на новом этапе, возрождении заготконтор, фермерский и студотрядовский фестивали, выставки, ярмарки, презентации услуг финансовых структур кооперативному сектору, а также 71-й Конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC) с участием экспертов и специалистов из 40 стран мира. И, конечно, будет разыгран 20-й Кубок России по хлебопечению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Охотник» вооружат крылатыми ракетами
Переговоры Путина с Эрдоганом вместо запланированного получаса длились два часа
Аналитик спрогнозировал продажи нового iPhone в России
Умер Юрий Колычев: народный артист РСФСР
Россия завершила поставку ракет С-400 в Турцию раньше срока
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Роналду не смог сдержать слез, когда ему показали архивное видео с отцом
За нападение на бойца ОМОН Павел Устинов приговорен к 3,5 годам колонии
Работу Минфина Якутии высоко оценили на Московском финансовом форуме
В Персидском заливе задержали судно с 250 000 литрами «контрабандного» топлива
В России появится «черный список» пассажиров общественного транспорта
Повстанцы грозят новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Пилоты о первом международном полете российского самолета МС-21: «В голосе диспетчеров чувствовалась гордость»
Песков прокомментировал публикацию плана интеграции РФ и Белоруссии
Зеленский рассказал о своей миссии в качестве президента Украины
Песков: конкретной даты встречи "нормандской четверки" пока нет
С 2021 года в России начнут действовать электронные визы
Эксперт рассказал, почему россияне не копят деньги
Захарова рассказала об опасности западных компьютерных игр