Хлеба и мира! В Москве пройдет фестиваль региональных брендов

В эту среду, 18 сентября в ГУМЕ, на 3-й линии состоится Фестиваль региональных брендов - ключевое событие Выставки Достижений Сельского Хозяйства – ежегодного гастрономического события ГУМа. Этот фестиваль даст старт Международному форуму предприятий и организаций потребкооперации «Хлеб, ты – мир», который начнется 19 сентября в этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской области. В четверг в рамках уже 10-го конкурса «Лучший хлеб России» будут определены победители 2019 года. Экспертам в этот раз пришлось непросто, поскольку в конкурсе приняли участие 68 хлебопекарных предприятий из 27 регионов страны.

На форуме пройдут и круглые столы — обсуждения развития потребкооперации в России на новом этапе, возрождении заготконтор, фермерский и студотрядовский фестивали, выставки, ярмарки, презентации услуг финансовых структур кооперативному сектору, а также 71-й Конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC) с участием экспертов и специалистов из 40 стран мира. И, конечно, будет разыгран 20-й Кубок России по хлебопечению.