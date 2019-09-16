2019-09-16T15:56:56+03:00
Политика

Васильева и Сердюков стали многодетными родителями?

У них уже трое детей и все носят фамилию матери, но отчество у них — Анатольевичи
Василиса НИКОЛАЕВА
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Анатолий Сердюков и Евгения Васильева воспитывают троих маленьких детей.Анатолий Сердюков и Евгения Васильева воспитывают троих маленьких детей.
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Стало известно, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков и экс-сотрудница «Оборонсервиса» Евгения Васильева воспитывают троих маленьких детей — 3-летнего мальчика, 2-летнюю девочку и новорожденного младенца.

Самый младший из них 2019 года рождения. Следы его появления в семьей есть — так как ради установления материнства Евгении пришлось обращаться в суд. На сайте Мосгорсуда до сих пор есть об информация:

«Истец: Васильева Е.Н. Ответчик: Органы ЗАГС Москвы...».

По неофициальным данным, речь шла об установлении материнства новорожденного малыша. Васильева прибегла к помощи суррогатной мамы, но в Хамовническом ЗАГСе отказались выдавать свидетельство о рождении. Пришлось Евгении идти в суд. Ее требования удовлетворены и ребенок получил фамилию Васильев, а графе мать: Евгения Васильева.

А теперь стало известно еще о двух малышах.

Мальчик Николай 2016 года рождения и девочка Татьяна, рожденная в январе 2017 года появились у Евгении Васильевой, скорее всего, тоже через суд. Оба малыша - усыновленные. По слухам, дети носят фамилию матери, а отчество отца. Получается Николай Анатольевич Васильев и Татьяна Анатольевна Васильева.

Найти какую-либо официальную информацию об этих детях не возможно — все сведения предоставляются по запросу и только ближайшим родственникам, а суды носят исключительно закрытый режим. Все-таки дело касается несовершеннолетних.

- Прежде чем стать приемными родителями по закону Евгения обязана была окончить школу приемных родителей, - объяснил нам юрист Сергей Пестов. - Занятия абсолютно бесплатные и длятся полгода, после чего все кандидаты в потенциальные усыновители проходят психологические тесты. Если все хорошо, то выдается сертификат об окончании школы. Без такого документа взять малыша из детдома невозможно.

- А Сердюков тоже должен был учиться в этой школе?

- Да, если они официально являются мужем и женой. Если же формально никаких отношений между ними нет и Васильева единоличный усыновитель, то не должен.

Кстати, до сих пор нет никакой информации о том, узаконены ли отношения Сердюкова и Васильевой. В прошлом году ходили упорные слухи об их бракосочетании и даже были свидетели тихого и семейного торжества в одном из ресторанов Москвы. Но подтверждения тому от Сердюкова или Васильевой так и не последовало. Васильевой 40 лет, Сердюкову 57. Для нее это первый материнский опыт, а вот у Анатолия Эдуардовича уже есть дети и даже внуки от предыдущего брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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