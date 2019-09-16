2019-09-16T16:06:25+03:00
Происшествия

Москвичка, которую зверски избил таксист, подала в суд на фирму-агрегатор

Водителя объявили в федеральный розыск, но уже почти год не могут найти
Анастасия ВАРДАНЯН
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Таксист избил москвичку за замечание.Таксист избил москвичку за замечание.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 16 сентября, стартовал суд по иску 37-летний москвички Ольги Садвокасовой, которая чудом осталась жива после зверского избиения водителем такси. Все произошло почти год назад, в ноябре 2018 года, но до сих пор никто так и не наказан. Напомним, женщина сделала замечание водителю после чего тот просто набросился на нее. Крепкий мужчина вытащил пассажирку на дорогу, где бил ее руками и ногами. В итоге: перелом ноги, сотрясение мозга, ушибы и рваные раны лица.

Фото изверга тогда облетело СМИ. Но Сергея Фомина, жителя Воронежской области, до сих пор так и не нашли.

- Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение вреда здоровью», но из-за отсутствия подозреваемого спустя некоторое время расследование приостановили. Возобновили следствие только после того как мы подали жалобу, - рассказал «КП» Дмитрий Дугин, адвокат Ольги.

По совету правозащитников, Ольга подала гражданский иск в суд. Ответчик по делу — агрегатор.

- Это раньше агрегаторы открещивались от отвественности, мол мы просто предоставляем заказы. На самом деле это не так и есть решение Верховного суда, которое является прецедентом. В данном случае водитель находился на рабочем месте и ответственность за его поступки должен нести работодатель, - объяснила «КП» правозащитник Елена Гращенкова.

Моральный и материальный ущерб Ольга оценила в три с половиной миллиона рублей. Удастся ли в суде доказать вину агрегатора, покажет время. «Комсомолка» следит за ходом судебных заседаний.

ВАЖНО

Если вам что-либо известно о местонахождении 47-летнего Сергея Фомина (смотрите фото), позвоните в полицию по телефону 102. Конфиденциальность информации гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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