Модернизация массовой медицины

Проблемы в первичном звене здравоохранения - дефицит кадров, требующая обновления инфраструктура и устаревшее медоборудование - могут свести на нет все успехи России в развитии высокотехнологичных секторов медицины. На совещании у президента Минздрав представил пакет неотложных мер, которые будут приняты по этим направлениям в дополнение к нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».

Благородной профессии - достойную зарплату

Первичное звено - самый важный сектор в системе здравоохранения. На его счет приходится 60% вклада всей медицины в здоровье каждого человека. А еще это и самый массовый сектор. В прошлом году учреждения первичного звена (поликлиники, амбулатории, ФАПы) пациенты посетили 1 миллиард 202 миллиона раз. Это в среднем 8,4 посещения на каждого россиянина.

Здесь работают 305 тыс. врачей. Но не хватает еще 25 тысяч. Устранить этот дефицит в течение ближайших пяти лет призван нацпроект «Здравоохранение». Это сверхамбициозная задача, если учесть, что за предыдущие пять лет число врачей в «первичке» удалось увеличить только на 4 тысячи.

Одна из главных преград на пути решения проблемы кадров - низкий уровень зарплат медработников первичного звена. По действующим федеральным нормативам средняя зарплата врачей должна быть не ниже 200% от средней зарплаты по экономике соответствующего региона, а среднего медперсонала - не ниже 100%. Эти средние показатели по региону строго контролируются и поэтому выполняются. Но проблема в том, что, как выразился президент, «в малых городах, населенных пунктах, на селе - близко ничего нет подобного».

Минздрав считает, что нужно ввести отдельные нормативы оплаты труда в первичном звене. Тогда врачи «Скорой помощи» будут получать в среднем не ниже 200% от зарплат по региону, участковые врачи и специалисты - не ниже 170%, фельдшеры - не ниже 120%, медсестры - не ниже 70%. Кроме того, обязательным условием должен стать социальный пакет для медработников первичного звена и «Скорой помощи», в том числе - предоставление служебного жилья и передача его в собственность через несколько лет работы.

Дойти до каждого села

Минздрав совместно с регионами уже несколько лет ведет работу по достройке территориальной сети медучреждений до уровня требований новых нормативов доступности медпомощи. Сегодня из почти 46 тыс. населенных пунктов с числом жителей от 100 до 2 тыс. ограничения сохраняются для 480. К концу года их останется менее 150. В следующем году эта проблема будет полностью решена в плановом порядке.

Дополнительных усилий требует решение другой проблемы - износа основных фондов.

По расчетам Минздрава, из 72 тыс. зданий обновления требуют почти 8 тысяч. Причем из 3255 районных больниц и поликлиник минимум 370 должны быть снесены и построены заново по новым типовым проектам. Замене также подлежат 40% (более 20 тысяч единиц) «тяжелого» оборудования: рентгеновских аппаратов, флюорографов, маммографов и пр.

Кроме того, предполагается закупка санитарных машин для районных и участковых больниц, организация шаттлов для доставки пациентов из удаленных районов и обеспечение автотранспортом фельдшеров, работающих в сельской местности.

По поручению президента к 1 октября правительство должно подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения и предложить источники финансовой поддержки всех предлагаемых мероприятий на федеральном уровне. Региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения должны быть готовы к 1 июля следующего года.