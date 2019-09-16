Россия и Белоруссия строят «восточный Евросоюз»?

С января 2021 года экономики России и Белорусии должны стать ближе друг к другу. В прессу просочились подробности проекта программы экономической интеграции двух стран. В начале сентября этот документ парафировали премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Как ожидается, в декабре - к 20-летию Союзного государства свои подписи под окончательной версией программы должны поставить президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Итак, о чем же идет речь? У России и Белоруссии должны появиться:

- Единый Налоговый кодекс,

- общая таможенная политика,

- согласованная социальная политика со схожими соцгарантиями,

- взаимный единый доступ к госзакупкам,

- объединенный банковский надзор (но Центробанк у каждой страны останется свой),

- единый рынок нефти, газа и электроэнергии (его создание вызывает больше всего споров у переговорщиков, так как Белоруссия просит для себя внутренних российских цен на нефть и газ).

Страны договорились и о единых контрасанкциях (в документе их называют принципы «специальных экономических мер»). Другими словами, Белоруссия тоже должна будет ввести в отношении стран ЕС продовольственное эмбарго (если к тому времени Запад не отнимет санкции против России). И тем самым снять подозрения в реэкспорте «санкционки».

Еще один из пунктов переговоров - обьединение платежных систем. И хотя о введении единой валюты речи пока не идет, степень экономической интеграции, на которую замахнулись Россия и Белоруссия, в чем-то даже выше, чем в ЕС. Если планы будут выполнены, образуется нечто вроде «восточного Евросоюза».

А вот о возрождении СССР речи точно не идет. Органы власти, армия, суды, правоохранительная система у каждой страны останутся своими.

ОФИЦИАЛЬНО

"Пока план (экономической интеграции России и Белоруссии, - ред.) не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер... Президенты (России и Белоруссии, - ред.) поручали сделать это до нового года, но конкретной договоренности (о дате, - ред.) пока нет. О содержании дорожной карты станет известно в тот момент, когда правительства двух стран будут докладывать об этом президентам.», - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

«В интеграционных процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. Это свято! Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы. Все громкие термины — конфедерация, федерация — мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы.», - рассказала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Белоруссии.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий Болкунец, эксперт Высшей школы экономики:

Планов громадье, но пойдет ли на них Минск?

- Проект интересный, но не надо забывать, что планы углубления экономической интеграции России и Белоруссии озвучивались и раньше, а реализованы не были. В том числе планировалось, что в 2005 году у России и Белорусии появится общая валюта. Но где она?

В декабре нашему Союзному государству исполняется 20 лет, но праздновать пока особо нечего. Это не полноценный союз, который изначально предполагался.

Российские товары все еще испытывают трудности при входе на белорусский рынок, а наших таможенников упорно не допускают на белорусскую границу - не хотят показывать, идет ли через нее идет контрабанда. Хотя Россия готова пустить белорусских таможенников на любой пункт.

Что касается единых контрсанкций, то пока слабо верится, что Минск на это пойдет. Там вряд ли захотят портить отношения с Западом.

Минск даже не признается, что Москва дает ему субсидии. А по данным МВФ, за годы с распада СССР мы в виде нефти и газа подарили Белоруссии около $100 миллиардов!

Конечно, в декабре Белоруссия может и подписать эту программу. Но есть опасение, что она нужна Минску лишь для того, чтобы получить от Москвы новую финансовую поддержку. А после начнется тихое невыполнение документа. Хотя частично какие-то пункты программы все-таки могут быть реализованы. Однако, сравнивать Союзное государство России и Белоруссии с Евросоюзом пока преждевременно. Надо сначала посмотреть — как план интеграции будет выполняться.