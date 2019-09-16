Глава Якутии назвал обязательные условия для успеха всех программ по развитию Дальнего Востока

Глава Якутии рассказал, почему нацпроекты не смогут вывести регионы Дальнего Востока из числа отстающих и объяснил, почему Ленский мост стратегически важен не только для Якутии, но и для всей страны.

- Айсен Сергеевич, в рамках ВЭФ состоялось заседание Президиума Госсовета посвященное национальной программе развития Дальнего Востока. Стали ли яснее перспективы, открывающиеся сегодня перед Дальним Востоком и Якутией, в частности?

- Я очень рад, что президиум Госсовета все-таки провел заседание по дальневосточной повестке. Потому что некоторые чиновники в Москве пытались эту повестку изменить. Главный итог – то, что программа должна быть подписана до середины ноября. Национальная программа – это прорыв для Дальнего Востока, потому что ставит амбициозную цель: не просто достичь среднероссийских показателей, но выйти на опережающие темпы развития. Отрадно, что этот подход поддержал президент. Именно этому были посвящены доклады министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова и мой: нужна такая программа, которая позволит каждому региону Дальнего Востока через несколько лет выйти на темпы роста, которые бы превышали среднероссийские минимум в полтора раза.

- Амбициозная цель. Какие условия необходимо создать, чтобы ее достигнуть?

- Почему вообще появилась эта программа? Потому что даже полная реализация национальных проектов не позволит регионам ДФО снизить до среднероссийского уровень бедности, решить вопросы здравоохранения и, как следствие, демографические проблемы. Слишком велико отставание ДФО в количестве и качестве социальной инфраструктуры, которое началось еще в советское время. Задача национальной программы – нивелировать это отставание, а затем – добиться того, чтобы качество жизни на Дальнем Востоке росло быстрее, чем где бы то ни было в России.

В национальную программу вошли проекты в области образования и культуры, здравоохранения, вопросы развития магистральной и социальной инфраструктуры. Если вернуться к вашему вопросу, то ключевыми условиями для общего успеха нацпрограммы я считаю решение вопросов сохранения населения, а также транспортной доступности – развитие авиасообщения, автомобильного сообщения, строительство крупнейших мостов.

- На какой стадии проект Ленского моста. Каким он будет и что даст Якутии и Дальнему Востоку в целом?

- Его значимость сложно переоценить. По сути, он свяжет Восток и Запад страны, разделенные великой рекой Леной от Байкала до Арктики. И соединение этих частей – вопрос безопасности вообще, и транспортной – в частности. Мост соединит три федеральные автодороги, пять региональных трасс, международный аэропорт, речной порт и линию железной дороги, которую мы недавно провели. На заседании Госсовета я привел только две цифры, но и их достаточно, чтобы понять, насколько важен этот проект. Во-первых, транспортная доступность для населения Якутии с нынешних 20% вырастет до 83%, а расходы бюджета на северный завоз сократятся на 4 миллиарда рублей в год! Мост сразу же начнет окупать себя.

Благодаря поддержке президента весь последний год правительство ведет активную работу, есть согласования всех ключевых министерств. Надеюсь, в ближайшие месяцы мы приступим к реализации проекта на условиях частной концессионной инициативы.

- Концессионеры готовы?

- Конечно. Именно они стали драйверами проекта. Который, кстати, очень интересен чисто с технологической точки зрения. Мост будет вантовым. В ходе строительства будут применяться самые современные технологии. Правительство Японии выделило грант ряду своих компаний, которые хотят принять участие в строительстве моста. На эти деньги японцы изучат поведение инновационных строительных материалов в условиях сильнейших якутских морозов.

- Кстати, о морозах. Позволяют ли современные строительные технологии вести работы в Якутии круглый год? Для вас ведь и -50 не редкость…

- Для нас ведение работ в таких условиях – обычное положение вещей. Мы строим при сильных морозах, и умеем делать это быстро и эффективно. Применяем уникальные технологии ведения работ в вечно мерзлых грунтах, это наши ноу-хау. Специалисты из многих стран, где есть вечная мерзлота, консультируются по вопросам строительства с нашими учеными.

- Как на Якутии сказываются процессы освоения Арктики?

- Еще один очень важный проект для республики. Более половины территории Якутии сегодня официально входит в арктическую зону РФ, это 1 млн. 600 тыс. кв. км. К сожалению, в постсоветское время мы говорили о поддержке Арктики, но делали очень мало. На региональном уровне мы запустили ряд мер поддержки Арктики: в правительстве Якутии появилось министерство по развитию Арктики, принята стратегия развития Арктики с системными мерами поддержки. Во всех наших государственных программах отдельной строкой будут выделяться вопросы финансирования арктической зоны. По моему поручению парламент рассмотрел и поддержал законопроект об освобождении жителей арктической зоны Якутии от ряда налогов. Главное для нас сейчас – вместе с федеральными коллегами выработать меры, которые позволят реализовать в Арктике крупные промышленные проекты. У ведущих российских корпораций такие планы есть, и мы сейчас активно над ними работаем.

- Говорят, что заранее с днем рождения поздравлять нельзя. А с годом на посту главы региона, думаю, можно, что я и делаю. А вопрос такой: что удалось сделать за этот год?

- Оценку моей работе пусть дает население республики, которое меня избрало год назад. Планы по развитию у нас амбициозные, мы этого не скрываем, и, главное, они реализуются. Я сторонник того, что лучше пусть медленно, но что-то делать, чем вечно обсуждать, спорить и по факту не делать ничего.

- Разговорами вечную мерзлоту не растопить…

- Это верно. Строить на ней с помощью разговоров точно не получится.

- Вы уже упомянули интерес японцев к проекту Ленского моста. А как в целом оцените сотрудничество Якутии со странами Азиатско-Тихоокеанского региона? Насколько активно инвесторы интересуются Якутией?

- Не только интересуются, но и заходят охотно, реализуется много проектов как с иностранным, так и с чисто российским участием. По статистике, каждый третий рубль, инвестированный в Дальний Восток, вложен в Якутию. Это очень серьезные цифры. Конечно, есть отрасли, в которых иностранные инвесторы работали всегда (та же угледобыча). В других сферах иностранный капитал только появляется, но мы уверены, что зарубежные инвесторы осуществят в Якутии проекты не только в сырьевом секторе, но и в сфере высоких технологий.

- Действительно, мало кто знает, но Якутия – лидер Дальнего Востока по развитию IT-индустрии и даже киноиндустрии. Как удалось продвинуться в этих областях?

- Наши люди отличались креативностью всегда. Другой вопрос, что сейчас мы, наконец, начали смотреть и на IT, и на ту же киноиндустрию как на серьезные точки роста, а не игрушки в руках энтузиастов. Видим, что эти отрасли способны генерировать тысячи рабочих мест и приносить хорошую прибыль.

Сегодня Якутия безусловный лидер IT-индустрии Дальнего Востока. Две трети IT-экспорта Дальнего Востока – это Якутия. И эта доля будет только расти. Капиталоемкость этой отрасли у нас уже исчисляется десятками миллионов долларов. В декабре прошлого года мы открыли IT-парк, крупнейший в ДФО и один из самых больших в Сибири, - и он уже заполнен. Более половины резидентов начали полномасштабную производственную деятельность.

Наш кинематограф тоже на подъеме, мы намерены и дальше его поддерживать. Я поручил выделять из бюджета на поддержку киноиндустрии не менее 80 млн рублей в год. Уверен, что и независимые кинопроизводители, и государственные компании будут и дальше выпускать ленты, интересные зрителю в России в мире.