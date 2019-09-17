Пар с чужеродными «веществами»

Новости о вспышке тяжелого респираторного заболевания в США вызвали во всем мире нездоровый ажиотаж вокруг вейпинга. И на то есть причины – погибли по меньшей мере шесть человек, а госпитализированы сотни. В чем проблема – в самой «инновации» или в частных экспериментах с курительными смесями.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ

Неизвестная эпидемия за океаном не осталась незамеченной в России. Отечественные политики тут же выдали порцию заявлению из разряда «запретить и никаких гвоздей». Но эксперты предлагают не пороть горячку, а заняться наведением порядка на рынке – как-никак авторитетные ученые отмечают вклад вейпинга в снижение курения.

О чем речь? На сегодня самые «парящие» страны – Соединенные Штаты, которые оказались в центре нынешнего скандала, а также Япония и Великобритания. Кстати, в последней, по мнению аналитиков, благодаря влиянию вейпов распространенность курения сократилась до 18%.

Число «парильщиков» будет расти и дальше. Компания Euromonitor International, прогнозирует, что к 2021 году вейперов в мире будет около 55 миллионов человек. В России ожидается четырехкратный рост продаж электронных сигарет и вейпов уже к 2023 году. Это 3,7 млрд. долларов!

Как считают эксперты, регулирование не должно препятствовать разработке и использованию курильщиками продуктов, снижающих вред и заменяющих сигареты. И наука этот тезис подтверждает.

«Растущее использование электронных сигарет в качестве замены табакокурения было предметом громких споров, с большим количеством спекуляций по поводу их потенциальных рисков и преимуществ, – отметил председатель Консультативной группы по торговле табачными изделиями РКП профессор Джон Бриттон. - Так, в докладе британского Королевского колледжа врачей делается вывод: при разумном регулировании электронные сигареты могут внести значительный вклад в предотвращение преждевременной смерти, болезней и социального неравенства».

ЧТО ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ В АМЕРИКЕ?

С июня по август 2019 года в 22 штатах Соединенных Штатов зафиксированы 193 случая респираторных заболеваний среди вейперов. Симптомы у всех пациентов похожие: боль в груди, тошнота, усталость, проблемы с дыханием и лихорадка. У некоторых зафиксированы настолько серьезные повреждения легких, что их подключили к аппарату искусственной вентиляции. Шестерых спасти не удалось.

В прессе поднялась шумиха, которая вышла за границы США и распространилась по континентам. Еще бы: то, о чем предупреждали бескомпромиссные борцы за здоровый образ жизни, произошло! Люди в опасности!

Это напоминает российскую историю трехлетней давности, когда 123 жителя Иркутска пострадали от популярной настойки на спирту. Средство, которым многие годы торговали аптеки, тут же получило репутацию чуть ли не боевого отравляющего вещества. Хотя сразу было известно, что причина – не в настойке, а в том, что люди на свой страх и риск решили употребить концентрат для ванн с таким же названием, который производят на основе технического спирта.

Похожая история происходит и на рынке вейпов. На огромном рынке электронных устройств представлено множество как серьезных производителей с проверенными и аттестованных девайсами и жидкостями, так и экспериментаторов-самоучек.

Добавим немного теории. Вейпы бывают двух типов: закрытые и открытые. Закрытые устройства – это капсула с готовой к употреблению жидкостью. В подавляющем большинстве они представлены официальными производителями, которые проходят сертификацию и контролируют качество продукции. Все их устройства стандартизированы: параметры, мощность, емкость батареи и прочие показатели. То же самое касается и жидкостей в закрытых капсулах – понятен состав, содержание никотина, вкусовые добавки.

А в открытые вейпы жидкость заливает сам парильщик, что открывает широкое поле для экспериментов. Сотни производителей, полное отсутствие контроля, стандартов, технических требований, регламентов. Что там в пузырьке, купленном в ларьке у вокзала? Никому не ведомо.

«ТАЙНА РАЗГАДАНА»

По сути дела, в вопросе качества жидкости для открытых вейпов мы часто верим на слово производителям. В вейп-шопах среди десятка известных брендов можно обнаружить флаконы с привлекательной этикеткой, но скудной информацией. Продавец уверяет, что магазин «закупает только качественный товар, у проверенных поставщиков». И, поддавшись на уверения, парильщик нередко испытывает разочарование – аромат и близко не похож на заявленный, а послевкусие от парения может вызывать отвращение.

Больше того, многие пострадавшие в США употребляли никотиновые смеси с содержанием каннабиноидов и превышением концентрации ингредиентов. Это стало возможно благодаря устройству вейпов открытого типа и сложившейся культуре кустарного производства смесей, когда на рынке появляются большие объемы продукта не прошедших минимальной сертификации и экспертизы. Текущее законодательство никак не регулирует возможность производить смеси или «жижи», активно продвигая их, как «новый эксклюзивный» вкус.

«Тайна смертей в США разгадана, все случаи связаны с загрязненным экстрактом, - отметил директор отдела исследования табачной зависимости Лондонского университета королевы Марии профессор Питер Хайек. - Хотя эта паника используется для того, чтобы напугать курильщиков, которые хотят перейти с сигарет на гораздо менее опасный вейпинг».

ТРЕБОВАНИЯ, НО НЕ ТАБАЧНЫЕ

Эксперты предлагают отделить мух от котлет и навести порядок на рынке, не мешая рынку развиваться.

- Нужно не запрещать, а давать больше информации о составе смеси в вейпах, - сообщил председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов. – Правильно поданная информация будет гораздо действенней и убедительней любых запретов. Я также считают ошибкой возможное приравнивание вейпов к сигаретам.

Но при этом нельзя отрицать, что на рынке вейпов хаос. Поэтому российское экспертное сообщество предлагает ввести правила игры — сертификацию или технический регламент на устройства и жидкости. Требуется сбалансированное регулирование отрасли, которое доказало свою эффективность в борьбе с курением среди несовершеннолетних и улучшении здоровья населения.

«Сейчас репрессии со стороны государства обрушиваются на весь рынок вейпов. В том числе и на цивилизованных производителей, которые не виноваты в нынешнем ажиотаже, - резюмировал вице-президент ассоциации «НП «ОПОРА», президент Ассоциации малоформатной торговли РФ Владлен Максимов. - Я думаю, что экспертному сообществу стоит обсудить возможность введения стандартов, чтобы отсечь от рынка вейпов недобросовестных производителей».

Важно не забывать и про вторую сторону медали – доступ к вейпам открытого типа. Очевидно, что кустарное производство не исчезнет даже после ввода серьезных ограничений. В этом контексте стоит предусмотреть, как оградить парильщиков от экспериментов с неизвестным результатом, которые будут продолжаться, пока остается возможность свободного доступа к «девайсу» для парения.