2019-09-16T20:32:40+03:00
Здоровье

Ученые выяснили, чем парацетамол опасен для беременных

Опубликованы результаты масштабного исследования 14 000 пациентов
Карина ГЯМДЖЯН
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Ученые проанализировали данные 14 000 детей, 43 % матерей которых использовали парацетамол в период беременностиУченые проанализировали данные 14 000 детей, 43 % матерей которых использовали парацетамол в период беременностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Парацетамол – давно и хорошо известный препарат с обезболивающим и противовоспалительным действием. Считалось, что действие его хорошо изучено, он безопаснее сбивает жар, чем, например, аспирин. Его активно назначали взрослым и детям при простудах. Да и для самолечения пациенты нередко прибегали именно к нему.

Возможно, зря. На днях в журнале Paediatric and Perinatal Epidemiology опубликованы результаты исследования, которые свидетельствуют, что парацетамол может негативно воздействовать на плод беременных.

Ученые проанализировали данные 14 000 детей, 43 % матерей которых использовали парацетамол в период беременности. С помощью специальных тестов ученые оценивали память, IQ, степень дошкольного развития и поведение детей. Была обнаружена взаимосвязь между приемом парацетамола матерью и синдромом гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ). Как отмечают исследователи, другие факторы, способные повлиять на результаты, исключались. При этом мальчики оказались более восприимчивы к возможному действию препарата.

Один из авторов работы – профессор Джин Голдинг - считает, что полученные результаты дополняют уже существующие данные о побочных эффектах приема парацетамола во время беременности.

- Полученные нами данные необходимо подтвердить в ходе других исследований, - отмечает ученый. – Однако важно напомнить, что женщинам следует крайне осторожно относиться к приему препаратов во время беременности. И при необходимости обращаться за консультацией к специалисту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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