Цифровизация всей страны

Одна из основных тенденций современной жизни - цифровизация. То есть перевод всех сфер в электронный формат. В правительстве хотят создать «цифровой профиль» каждого россиянина, компании активно внедряют новые разработки, чтобы сократить издержки и опередить конкурентов, а граждане учатся пользоваться новыми сервисами. «КП Капитал» попытался разобраться, как все это повлияет на рост экономики и нашу повседневную жизнь.

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Уберизация на марше

Консалтинговая компания McKinsey включила Россию в пятерку стран с лучшими темпами цифровизации. По данным McKinsey, с 2011 по 2015 год объем цифровой экономики в нашей стране увеличился на 59% (это в 8,5 раза быстрее, чем рост в других отраслях). А к 2025 году ее доля в ВВП может утроиться и достичь 10 трлн рублей.

Цифровая трансформация в России идет повсюду: и в госсекторе, и в бизнесе. Мы привыкли получать госуслуги и записываться к врачу через интернет. Вызывать такси через мобильные приложения. Скидывать 500 рублей коллеге с помощью онлайн-банкинга. И даже брать автомобиль в аренду на 15 минут благодаря услуге каршеринга.

У экспертов появился специальный термин - «уберизация» (от Uber - крупнейшего сервиса по вызову такси в мире. - Ред.). Он означает, что с помощью новых технологий мы сокращаем издержки бизнеса, ускоряем предоставление услуги и снижаем цены для конечных потребителей. За примером далеко ходить не надо. В Москве и других крупных городах после появления мобильных сервисов резко подешевели услуги такси.

В прошлом году правительство разработало национальный проект «Цифровая экономика». Он должен стимулировать процесс изменений как в госструктурах, так и в частном секторе.

СПРАВКА «КП»

Национальный проект «Цифровая экономика» рассчитан до конца 2024 года. Его ключевые цели - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. Общий объем финансирования - 1,6 трлн рублей.

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Меньше затрат - больше толка

Внедрение цифровых технологий - способ снизить затраты почти на все. Да, сначала это требует относительно больших вложений, но потом все окупается, показывает практика.

«Смартфоны и планшеты стали дешевыми сами по себе. При этом они могут сделать дешевле и многие другие вещи: любое место, в котором можно разместить экран, будь то классы в школах, больницы, аэропорты, рестораны, может таким образом сократить расходы. И любая деятельность, которая может быть произведена на экране, становится дешевле», - пишет в своей нашумевшей колонке репортер New York Times Нелли Боулз.

Этому можно найти подтверждения на Западе. Например, некоторые фитнес-центры стали отказываться от услуг инструкторов групповых программ, заменяя их цифровыми клонами.

- Выглядит это так. В зале для групповых программ висит большой экран. На нем виртуальный инструктор показывает, какие упражнения нужно делать. Удобно - можно в любой момент зайти, в любой момент выйти, никто не будет косо смотреть. Экраны висят в нескольких залах, с разным функционалом. С точки зрения эффективности тренировки с живым тренером, конечно, лучше: он и на ошибки укажет, и вообще с ним веселее. Зато абонемент в такой клуб стоит всего 20 евро (1400 рублей) в месяц. Это очень дешево по местным меркам, - говорит Александра, читательница «КП», живущая в Мюнхене.

СКАЗАНО

Бизнес-омбудсмен Борис ТИТОВ:

«Сегодня ни одна страна не может быть сильной державой, если она не знает и не управляет своей экономикой с использованием новейших цифровых технологий. Это так называемые системы Big Data, когда мы анализируем большие объемы данных, чтобы понимать, как развивается экономика, и выстраивать систему стратегического планирования».

Фото: freepik.com

Быстрее поиск - лучше жизнь

Потребность в оцифровке есть везде - почти каждый орган власти ведет какие-нибудь комплекты документов. Еще недавно на получение любой бумаги из большинства ведомств уходили дни, а то и недели. Столько времени требовалось, чтобы ответственный сотрудник мог откопать нужный документ в архивах и выдать справку. С цифрой эти процессы должны уйти в прошлое. В идеале на выдачу любого документа будет тратиться... пара минут.

- Простой пример. Вам понадобилась выписка из трудовой книжки. Для кредита, визы или чего-то еще. Сейчас вы идете в кадры и просите ее сделать. Это не всегда быстро - по закону в течение трех дней. Если все будет в цифровом виде, то через личный кабинет на сайте ПФР вы эту же услугу получите за минуту. Сможете сразу распечатать выписку или отправить ее по электронной почте в любую организацию. И ее везде примут. Плюс сможете оформить пенсию дистанционно. Не нужно будет в качестве подтверждения приносить еще один документ, - объясняет плюсы перехода на электронные трудовые книжки глава ПФР Антон Дроздов (переход состоится с 1 января 2020 года. - Ред.).

И наконец, когда в полном объеме заработает система межведомственного взаимодействия, она и вовсе избавит гражданина от лишних телодвижений. Чиновники перестанут гонять людей за справками, все нужные данные будут получать самостоятельно из единой базы данных.

КАК У НИХ

К цифровым госуслугам хотя бы раз в неделю обращается почти половина россиян, свидетельствуют данные компании Boston Consulting Group. По этому показателю Россия занимает девятое место в мире и уступает лишь Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Индонезии, Аргентине, Марокко, Малайзии и Китаю.

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Меньше ошибок, больше контроля

ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА

Александр ТАРАСОВ, управляющий партнер DIS Group:

«Цифровых двойников можно анализировать и проверять на них гипотезы для поиска скрытых резервов предприятия. Гипотезы могут быть по оптимизации бизнес-процессов, режима работы оборудования, технологических цепочек, ремонтных кампаний, инвестиций в инновации. Результаты анализа и проверок можно использовать для повышения производительности, оптимизации, улучшения устойчивости производства».

(Источник - E-xecutive.ru.)

Минэкономразвития рекомендовало госкомпаниям в штатных расписаниях предусмотреть новую должность - директор по цифровой трансформации. Опыт передовых предприятий и структур говорит, что это может быть важнейшим катализатором роста.

К примеру, Сбербанк за 10 лет под руководством Германа Грефа из реликта советской эпохи превратился в передовую высокотехнологичную корпорацию. Госкомпания собирает лучших программистов страны и наращивает компетенции в IТ-сфере: как за счет своих разработок, так и за счет покупок стартапов.

Компания «ВкусВилл» сделала не менее серьезный скачок в развитии. Причем не только благодаря удачно выбранной нише (экологически чистые продукты), но и благодаря тому, что основатель компании Андрей Кривенко первым делом внедрил в работу различные сервисы. Например, автоматизировал работу с жалобами и предложениями клиентов, что позволяет следить за качеством и вкусом продуктов в режиме реального времени.

При этом ключевой процесс цифровой трансформации - Data Governance - стратегическое управление данными. То есть мало просто взять и оцифровать всю информацию. На ее основе нужно делать выводы.

- Сейчас мы все строящиеся заказы загоняем в единый программный комплекс, - объяснял в одном из интервью «КП» Алексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации. - Это универсальный продукт управления проектами. Он позволит отслеживать состояние каждого из заказов. Если где-либо идет отставание от сроков, будут загораться красные лампочки. На основании этого я буду формировать оперативные совещания. Например, если кто-то из наших поставщиков до сих пор не купил железо, а он нам должен через полгода поставить турбину, совершенно очевидно, что ее вовремя не будет. То есть система позволит предугадывать подобные ситуации и вовремя реагировать.

Фото: freepik.com

Отказ от офисов

Чтобы понять, как работает цифровизация, можно привести всего один пример. Внедрение электронного полиса ОСАГО привело к закрытию тысяч офисов страховых компаний по всей стране. Каждый второй полис автолюбители теперь покупают удаленно. В этом году число может составить 20 млн штук.

Еще один супертренд - развитие мобильного банкинга (см. графику).

- Мы опросили топ-менеджмент крупнейших финансовых организаций в России и выяснили, что 22% из них планируют в ближайшие 2 - 3 года сократить количество физических отделений, - рассказала Гузелия Имаева, гендиректор Национального агентства финансовых исследований.

Фото: freepik.com

По ее словам, Россия является одним из лидеров по развитию финансовых технологий в мире. Объяснение простое. Внедрять инновации мы стали недавно, поэтому используем самые современные наработки. К примеру, в развитых странах Запада, например Германии, тот же мобильный банкинг развит гораздо хуже. Инфраструктура создана давно, менять ее очень дорого. В итоге банковские переводы там идут несколько дней. В то время как россияне привыкли, что деньги можно перебросить другу или коллеге за две секунды. Хотя в этом удобстве есть и скрытая угроза...

- Многих пленит простота, с которой цифровые технологии вошли в обыденную жизнь, и легкость, с которой осуществляются транзакции, прежде всего связанные с решением каких-то бытовых вопросов. На самом деле ситуация немного тревожная, - считает Сергей Сторчак, замминистра финансов.

Фото: freepik.com

По его словам, большинство пользователей цифровых услуг в финансовой сфере не чувствуют связанных с этим рисков. В итоге мошенники все чаще используют такую неграмотность для кражи средств граждан.

Фото: freepik.com

Удаленные финансы

67% россиян для финансовых операций используют интернет и мобильный банк.

31% бывают в отделениях кредитных организаций и страховых компаний реже одного раза в месяц.

19% взрослого населения страны вообще не посещают офисы финансовых организаций и решают все вопросы удаленно.

По данным НАФИ.

Умные города

Еще одна важная составляющая цифровизации - улучшение городской среды. В этой сфере реализуется сразу несколько крупных проектов. Один из них - «Умный город». Его несколько лет активно продвигал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис (сейчас врио губернатора Мурманской области).

Незадолго до ухода с должности он утвердил набор базовых и дополнительных мероприятий, которые предстоит выполнять всем городам - участникам проекта цифровизации городского хозяйства до 2024 года. Некоторые населенные пункты стали пионерами.

В городе Сатка Челябинской области на одной из улиц установили датчики состояния дорожного полотна. Они позволяют оценить качество покрытия в режиме реального времени и своевременно принимать решения о ремонте. А в 2020 году там хотят сделать высокотехнологичными все... мусорные баки. В них установят датчики, показывающие уровень наполнения. Таким образом, мусоровозы смогут экономить топливо, приезжая только к тем бакам, которые заполнены.

А в Петропавловске-Камчатском внедрили систему, которую разработала дочка Сбербанка - компания SberCloud. «Монитор мэра» позволяет в режиме онлайн следить за работой коммунальных служб, сократить траты на топливо на 40% и дать пищу для размышлений.

- Это наш совместный проект с компанией «Меркатор». Он позволяет проводить аналитику и оптимизировать работу городских служб. А это в конечном счете повысит качество жизни людей, - заявил гендиректор SberCloud Александр Сорокоумов.

Фото: freepik.com

ФАКТ

По данным Всемирного экономического форума, Россия по доступности услуг сотовой связи занимает второе место в мире, а по широкополосному доступу в интернет - десятое. По данным Mediascope, половина россиян каждый день ищет информацию в онлайн-поисковиках. А две трети населения пользуются мобильным интернетом.

Онлайн-образование и личностный рост

Одна из главных задач цифровизации - повышение уровня образования за счет онлайн-доступа к любым учебным курсам из любой точки страны. При этом в эпоху переизбытка информации образовательный контент нужно грамотно подавать.

- Важная задача, в решении которой помогают технологии, - сделать так, чтобы цифровое образование не только повышало качество освоения знаний, но и способствовало личностному росту ребенка, - говорит Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной платформы Учи.ру. - Сегодня недостаточно просто перевести школьные уроки в онлайн, заменив задачу на доске задачей на планшете. Важно создавать принципиально новые подходы, которые позволяют учиться, самостоятельно добывать знания, добиваться результатов с самого младшего возраста без чьей-либо помощи.

Цифровизация в образовании позволяет повышать вовлеченность, удерживать внимание ученика за счет постоянного диалога с платформой и интерактивных механик.

- На Учи.ру, к примеру, встроенный в платформу искусственный интеллект адаптирует траекторию изучения материала под каждого ребенка и дает подсказки, которые позволяют ему самостоятельно индуктивно прийти к правильному ответу. То есть пассивное усвоение материала невозможно. Это развивает самостоятельность, учит принимать решения и, конечно, повышает образовательные результаты, - считает Сергей Веременко.

Фото: freepik.com

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

«Те, кто активно осваивает цифровые возможности, достигают многого и получают осязаемые экономические выгоды. Цифровизация открывает небывалые возможности получения новых знаний, расширения кругозора, освоения новых профессий и повышения квалификации. Возникают новые социальные лифты. Расширяются географические горизонты. Благодаря более комфортным для жизни городам, эффективным госучреждениям и доступным госуслугам улучшаются условия повседневной жизни»

(Из доклада «Цифровая Россия: новая реальность» Глобального института McKinsey.)