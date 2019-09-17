Гаражная амнистия затронет 4,5 миллиона россиян

Гаражная амнистия — вслед за дачной — действительно готовится. Это подтвердила в беседе с «Комсомольской правдой» руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

- Такая задача в планах законопроектной деятельности стоит, - говорит Абрамченко. - Назовем ее гаражной амнистией. По нашим данным, она коснется примерно 4,5 млн любителей автомобилей, у которых есть неоформленный гараж — индивидуальный или в виде бокса. Такие граждане не могут сейчас доказать государству свое право на этот объект, поскольку у них нет документов ни на землю, ни на сам гараж.

- Под амнистию попадут гаражи-ракушки?

- Ракушки – это не объекты недвижимости. Речь идет о капитальных гаражах, гаражных кооперативах, которые очень популярны в нашей стране.

Глава Росреестра Виктория АбрамченкоФото: Иван МАКЕЕВ

- А какие-то параметры новой амнистии уже известны?

- Как и по дачной амнистии, будет прописан перечень документов, необходимых для того, чтобы узаконить свою недвижимость. Это случаи, когда, например, такой гаражный кооператив создавался при заводе. Очень часто были такие сюжеты у нас в стране, когда приказом по заводу был принято решение выделить землю и создать гаражный кооператив.

Но никогда в федеральном законодательстве не было упоминания, что такие документы могут служить основанием для того, чтобы права владельцев таких гаражей считались законными. На таких граждан и будет рассчитана гаражная амнистия.

Полное интервью главы Росреестра Виктории Абрамченко - скоро появится в газете, на сайте и радио «Комсомольская правда».