2019-09-17T16:53:26+03:00
Экономика

Золотая Колыма стала юниорным регионом

Одним из перспективных направлений геологоразведки, в том числе и для более основательного привлечения инвестиций в эту отрасль, станут юниорные компании. Для России это своего рода ноу-хау. В 2019 году юниорным регионом стала золотая Колыма
Михаил ГЛАДЧУК
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В ноябре 2018 года по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова министерство природных ресурсов региона разработало стратегию и структуру юниорного геологоразведочного предприятия. Компании Kinross Gold, KAZ Minerals, Trafigura и Invest AG высказали интерес и готовность совместно с Колымой работать в этом направлении.

20 декабря 2018 года на совещании с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем Президента РФ в ДВФО Юрием Трутневым глава региона Сергей Носов предложил определить Магаданскую область пилотной территорией по реализации юниорного геологического движения в стране. Юрий Трутнев предложение поддержал.

30 января 2019 года на базе старейшего предприятия региона ОАО «Сусуманзолото» создали региональную юниорную компанию. На должность гендиректора предприятия избран Денис Феклистов. В совет директоров юниорки вошли члены совета директоров «Сусуманзолота»: Владимир Христов, Любовь Герасимова, Александр Чугунов, а также Дмитрий Ботвинкин.

А 24 июня юниорная геологоразведочная компания Магаданской области получила 3 лицензии на геологоразведку. Лицензии на право пользования недрами выданы по 3 территориям, которые находятся в Ольском городском округе и в совокупности затрагивают площадь около 300 кв. км. При этом властям региона удалось сократить процесс получения лицензий – вместо года вся процедура заняла 5 месяцев.

Сейчас учредителями компании являются департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области (51% акций) и ПАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото». В октябре в состав директоров юниорной компании войдут представители администрации региона. К поисковым работам юниорная компания приступит в 2020 году.

Поисковые разведочные работы преимущественно сосредоточены на золотосеребряных объектах.

Поисковые разведочные работы преимущественно сосредоточены на золотосеребряных объектах.

– Впервые в России в нашем регионе создали такое государственно-частное партнерство, – отметил министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов. – Это стало возможно благодаря совместной плодотворной работе представителей бизнеса, властей региона и лично губернатора Сергея Носова. В ближайшее время мы подготовим проекты на геологоразведочные работы – они должны пройти госэкспертизу, – благодаря которым достигнем общего понимания запасов полезных ископаемых на перспективу. Основное направление – медь, но мы будем исследовать территории полностью на наличие всевозможных минеральных и органических образований. Цель проекта – развивать технологии в геологоразведке, улучшить промышленную инфраструктуру области, привлечь инвесторов, развивать экономику региона и, главное, создать новые рабочие места.

Перспективные площади для проведения геологоразведки Рабочей группой по формированию программы комплексного развития минерально-сырьевой базы Магаданской области определены две площади для проведения в период 2019 – 2021 гг. комплексных геолого-поисковых работ.

Выделенные территории охватывают площади порядка 46 тыс. кв. км (1/10 от общей площади региона), из них: Приохотская – 40 тыс. кв. км, Приколымская – 6 тыс. кв. км.

Преимущества региональной юниорной геологоразведочной компании

- Прямая заинтересованность государства и бизнеса в получении положительного результата;

- высокая эффективность в привлечении и использовании инвестиций;

- ускорение прохождения административных процедур лицензирования участков недр;

- предполагаемая высокая ликвидность и быстрая окупаемость финансовых вложений;

- не требуется изменений в законодательстве РФ.

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