В России хотят запретить маленьким кафе и барам в жилых домах продавать алкоголь

ДО РЮМКИ РУКОЙ ПОДАТЬ

Если документ будет принят, чтобы наливать посетителям пиво или чего покрепче, заведение, если оно располагается в жилом доме, должно иметь зал больше 20 квадратных метров. Хотя даже если посадочная площадь впишется в новые рамки, отпугнуть любителей пропустить стаканчик смогут соседи кафе или бара. Общее собрание собственников жилья сможет вводить и более суровые ограничения для конкретного дома, вплоть до полного запрета на продажу алкоголя.

Специалисты уже подсчитали, что запрет коснется больше 10 тысяч точек общепита. Это пивные, рюмочные, кафе, бары… Как правило они привлекают клиентов не изысканным меню или уникальной атмосферой, а близостью к дому.

- Власти представляют дело так, будто речь о каких-то грязных клоповниках, где торгуют паленым алкоголем. Наверно, есть и такие случаи. Но раз заведение работает, всем требованиям оно соответствует. Не сомневайтесь, его проверили все, кто только мог, - говорит ресторатор Иван Филиппов.

Специалисты уже подсчитали, что запрет коснется больше 10 тысяч точек общепитаФото: Олег ЗОЛОТО

- Часто небольшие размеры и расположение в жилом доме обусловлены тем, что больше просто негде. В Москве и Петербурге застройка очень плотная, так что найти подходящее помещение непросто. Тем более в центре, - отметил гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Кстати, даже в отзыве правительства на идею депутатов говорится, что такие меры могут отрицательно сказаться на рентабельности легальных участников рынка. Тем не менее кабинет министров поддержал законопроект «концептуально». Сегодня его рассмотрит профильный комитета Госдумы. Возможно, проект станет законом уже в этом году.

ЗАВСЕГДАТАИ ПЕРЕЙДУТ НА КОНТРАФАКТ?

Авторы законопроекта говорят, что их идея вызвана заботой о людях, которые соседствуют с рюмочными и пивными. Разгоряченным алкоголем завсегдатаям таких заведений правила приличия и закон часто бывают не указ, вот и слушают люди пол-ночи крики и громкие пьяные разговоры.

- Вообще-то у нас есть полиция, в чьи обязанности входит следит за общественным порядком. Может, лучше правоохранительные органы будут заниматься своей работой, чем тысячи людей лишатся источника дохода? - размышляет Черниговский.

Кстати, среди противников законопроекта нашлись и представители власти.

- Это будет неудобно по продуктам питания. А если говорить об алкоголе, то это как в советские времена даст толчок к паленой водке, - заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Эксперты говорят, что нелегальная продажа спиртного через интернет и без того набирает обороты.

Новый закон может прикрыть лазейку, которой пользуются некоторые торговцы алкоголем. Дело в том, что продавать бутылки по ночам нельзя, а вот разливать по бокалам и рюмкам в общепите можно. Поэтому некоторые алкомаркеты ставят пару столов, получают лицензию и торгуют спиртным под вывеской кафе.

В России хотят запретить маленьким кафе и барам в жилых домах продавать алкогольФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России хотят вернуть вытрезвители

Документ, указконивающий их работу, составили депутаты и сенаторы, а правительство уже поддержало законопроект. Он дает регионам право создавать специальные учреждения, куда будут свозить с улиц и общественных мест нетрезвых граждан.

Делается это в первую очередь для их же блага. В России за год порядка 10 тысяч человек замерзает насмерть, оставшись пьяными на улице.

Последний официальный вытрезвитель в стране закрылся в 2011. Но в некоторых регионах такие учреждения все равно работают, хотя местные власти прекрасно понимают, что действуют за рамками закона.

- Органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления не наделены достаточными полномочиями для самостоятельного решения этого вопроса. Поэтому сейчас в каждом регионе по своему решают вопрос по учреждениям, куда полицейские могут доставлять нетрезвых граждан, - сказал глава комитета Совета Федерации по социальной политики Валерий Рязанский.