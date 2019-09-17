Илья Разбаш, советник руководителя Росводресурсов: «Самые чистые реки там, где нас нет, где люди не живут»

В России сосредоточены уникальные водные ресурсы. Но в местах массового проживания людей на берегах скапливаются тонны мусора. Каждый год тысячи волонтеров убирают последствия антропогенного воздействия почти во всех регионах страны. Но задача ведомства - не бороться с мусором, а сделать так, чтобы он не появлялся на реках и озерах. О том, как это сделать, в открытой студии «КП» на Восточном экономическом форуме рассказал Илья Разбаш, советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов.

«АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ»

- В стране очень много экологических проблем. Каждый год волонтеры собираются на Байкале, чистят акватории других озер, рек и бухт от мусора. Но это похоже на бесконечный круговорот. Одни мусорят, другие убирают…

- Удивительная вещь. Несколько дней назад мы проводили мероприятие со школьниками 3 - 5 классов. И был вопрос: «Илья, а где у нас самые чистые реки в стране?» Я подумал, что есть какие-то удаленные северные речки, но понимаю, что уровень географии этих детей не настолько высок. Я говорю: «Ребята, самые чистые реки там, где нас нет, где люди не живут». Сегодня антропогенная нагрузка на водные объекты, особенно в промышленных регионах страны, очень высокая. Река Волга - вдоль нее проживает 60 млн человек, 39 регионов, огромное количество промышленных предприятий. В рамках нацпроекта «Экология» существует федеральный проект по оздоровлению Волги. Он включает много мероприятий, одна из целей – сокращение поступления неочищенных вод в реку.

- Волонтерские мероприятия сюда тоже входят?

- Волонтерское движение «Вода России» находится в рамках нацпроекта «Экология» и объединяет порядка 2 млн. человек. В нулевой день Восточного экономического форума в бухте Патрокл во Владивостоке вместе с Дмитрием Кобылкиным, министром природных ресурсов, мы вышли на своеобразный субботник. Бухта - удивительное место, оно пользуется огромной популярностью у местных жителей, но при этом количество бытового мусора, который лежит у них под ногами (или под телами), просто зашкаливает. С нами было 350 волонтеров, мы собрали полтысячи мешков мусора. Понятно, что мы не уберем всю страну, это практически невозможно - 2,5 млн. рек. Но здорово, что люди, которые участвуют в этих акциях, в будущем уже не позволяют оставлять после себя мусор.

«У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, А ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ИНВЕНТАРЕМ»

- Есть такое выражение, волонтеры это люди, которые убирают там, где они не мусорят…

- Отчасти. Вместе с нами в этой уборке участвовали и представители местной администрации, курсанты морского училища, представители МЧС. Но самое главное, те люди, которые отдыхали на пляже, вставали и брали у нас инвентарь…

- Им, видимо, стало неудобно…

- Нет. Организовывая эту акцию в целом по стране, я вижу, что у людей есть желание выйти на подобные мероприятия, но иногда инфраструктура не позволяет это сделать. И вот здесь поддержка государства в этом и заключается. Дать возможность и обеспечить инвентарем, точкой сбора, вывозом мусора. Совмещение этих параметров – работы государства и гражданского общества - позволяет говорить об успехе таких мероприятий.

- А есть ли в той же бухте Патрокл такая инфраструктура? Когда открылся остров Русский, построили мосты, сюда хлынуло огромное количество отдыхающих. И они обнаружили, что если они даже хотят мусор выбросить, то некуда. А забирать с собой мусор люди не привыкли, поэтому оставляют. Инфраструктура будет развиваться в местах отдыха? И как вы на это влияете?

- Она должна развиваться. Это вопрос, адресованный к местной администрации, вне зависимости от региона. Огромный пласт работы, недешевое удовольствие для города. Но это нужно делать. Например, в Тульской области есть обалденно красивые Романцевские озера. Там региональный оператор в рамках своей корпоративной социальной ответственности ставит контейнеры для раздельного сбора мусора и забирает их.

«НЕТ НИКАКИХ ПРОБЛЕМ ПОЛОЖИТЬ МУСОР В БАГАЖНИК И УВЕЗТИ»

- Это очень красивая инициатива…

- Мы их всех приглашаем к участию. Потому что, с одной стороны, это их пиар, они должны показывать, насколько хорошо умеют работать. А с другой, людям это будет удобно. Но вне зависимости от этого все равно мусор в багажник надо убирать. Коль уж привозишь его, то вывези на пункт сбора мусора. Нет никаких проблем положить это в пакет и увезти.

- Это определенная привычка и воспитание. К вопросу о последнем. Вы общаетесь со школьниками. Насколько они будут другими или уже, может быть, по-другому относятся к экологии, чем даже наше поколение?

- Четвертый год мы проводим уроки по всей стране. Комплекс мероприятий - начиная от конкурса «Разноцветные капли» для детишек детсадовского возраста и заканчивая активностями для школьников и студентов. Для каждой аудиторий свой набор интересных мероприятий, в которых они участвуют. Самое главное - делать это регулярно, повышая на уровне парты грамотность в рамках экологии. Вода - это наше будущее, один из самых ценных ресурсов на земле.

- То есть мы можем надеяться, что через какое-то время эти люди, которые могут собрать мусор и положить себе в багажник, будут делать это от души, не задумываясь?

- Они должны это делать не задумываясь. Выход людей на такого рода уборки берегов закрепляет и знания, и позволяет им посмотреть, что творится. Что самое интересное, примерно половина (и даже чуть больше) водных объектов после уборки берется под так называемый общественный контроль. И это очень важно. Да, есть места с максимальной рекреационной нагрузкой. Тут нечего поделать, экологическая культура у людей в нашей стране не сильно развита, но мы над этим работаем. Успехи есть.

«ДАВАЙТЕ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ВОДЫ, А НЕ УБИРАТЬСЯ»

- Куда обращаться людям, которые хотят присоединиться, стать волонтерами?

- У нас есть несколько интернет-ресурсов, которые удобны для доступа (см. «Полезные ссылки»). На них представлены все активности и министерства, и федерального агентства, вся информация по уборкам. Для активных граждан есть возможность регистрироваться в качестве организатора мероприятия и, написав нам, получить поддержку на уровне того региона, где они хотят выйти и убраться.

- Илья, наверняка у вас есть какой-то перспективный план, какие-то внутренние KPI, которые позволяют вам говорить, что мы с задачей справились. Что должно произойти, чтобы вы сказали: цель, ради которой создана наша организация, в общем выполнена, мы довольны?

- Наверное, когда волонтеры не будут выходить чистить берега.

- Когда не будет такой необходимости?

- Да. Мы с удовольствием будем праздновать дни рождения водных объектов. Например, недавно в Ингушетии был День реки Сунжа. И его отметили своеобразным способом – жители почистили эту реку. В рамках марафона по Кавказу, который сейчас идет, все республики участвуют в этих акциях. Но, наверное, наш KPI такой – чтобы мы выходили и просто праздновали, а вопрос мусора не был бы настолько актуальным.

СПРАВКА «КП»

Россия обладает наибольшими запасами пресной воды в Европе - 4,2 - 4,5 тысячи кубических километров долговременного среднего объема возобновляемых водных ресурсов и занимает по этому показателю второе место в мире. Общий объем статических водных ресурсов России оценивается в 88,9 тысячи кубических километров пресной воды, значительная часть которой сосредоточена в подземных водах, озерах и ледниках.

Целый ряд регионов испытывает дефицит воды, что связано главным образом с неравномерным распределением водных ресурсов по территории страны: на наиболее освоенные районы европейской части России, где сосредоточено свыше 80% населения, приходится всего 10 - 15% водных ресурсов.

При этом около 80% бытового мусора, оставленного на берегах рек и озер, со временем попадет в воду. Вместе с мусором в воду попадают химически опасные вещества, которые наносят значительный ущерб здоровью людей и экосистеме водоема.

От качества воды в естественных источниках зависят продолжительность и безопасность нашей жизни. Сохраняя берега водоемов чистыми, мы заботимся не только о здоровье местных жителей, но и о будущем своего региона и экологии страны!

Автор графики: Рушан КАЮМОВ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральный информационный портал «Вода России»

https://voda.org.ru/

Уборки водоемов

http://чистыеберега.рф/

Сайт Росводресурсов

http://voda.mnr.gov.ru