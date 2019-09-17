Когда Кокорин появится на поле после выхода на свободу

«Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок. Он вышел на свободу по УДО с положительной характеристикой. ФК „Зенит“ готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды.

Получится ли это у него — покажет время, его физическое и психологическое состояние. Надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже.

- На протяжении всего разбирательства главный тренер „Зенита“ поддерживал футболиста и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс», - сообщает пресс-службы ФК «Зенит».

Так когда же Кокорин сможет появиться на поле?

Как минимум, месяц он будет восстанавливаться, а вот к матчу с ЦСКА, теоретически, даже может набрать форму, чтобы выйти на замену. К началу зимы, если все пройдет хорошо, форвард должен успеть подготовится к главной игре «Зенит» - «Спартак».

Вот какие матчи остались у «Зенита» до зимнего перерыва.

11-й тур

28 сентября. «Локомотив» – «Зенит»

12-й тур

6 октября. «Урал» – «Зенит»

13-й тур

19 октября. «Зенит» - «Ростов»

14-й тур

27 октября. «Крылья Советов» – «Зенит»

15-й тур

02 ноября. «Зенит» – ЦСКА

16-й тур

10 ноября. «Арсенал» – «Зенит»

17-й тур

23 ноября. «Рубин» – «Зенит»

18-й тур

1 декабря. «Зенит» – «Спартак»

19-й тур

6 декабря.«Зенит» – «Динамо»

А ведь в этом году еще состоятся матчи 1/16 и 1/8 Кубка России («Зенит» 25 сентября играет с «Енисеем»). Так что у Кокорина еще будет возможность отличиться, даже не играя в Лиге чемпионов, куда его смогут заявить лишь зимой. Если, конечно, «Зенит» пройдет в плей-офф...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732490" frameborder="0"></iframe> Момент выхода футболистов из колонии.

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