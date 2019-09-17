Свадебное платье Паулины Андреевой похоже на наряд принцессы

Вся светская тусовка замерла в ожидании одной из самых красивых свадеб. Паулина Андреева идет под венец с Федором Бондарчуком. Конечно же, публике не терпится увидеть свадебное платье Паулины Андреевой, ведь, по слухам, оно потрясет своей красотой.

Совсем недавно 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева расписались в одном из ЗАГСов столицы. Теперь же возлюбленные решили устроить торжественный прием по случаю знаменательного события. Званый ужин по случаю бракосочетания пройдет вечером 17 сентября. Супруги арендовали банкетный зал за полмиллиона рублей.

bohemique Цена самого скромного подвенечного наряда без излишеств начинается от 300 тысяч рублей

Паулина Андреева по праву считается одной из самых красивых актрис. В обстановке строжайшей секретности она наряжается для важного в своей жизни дня. Поговаривают, что по красоте и роскоши свадебное платье Паулины Андреевой похоже наряд принцессы.

bohemique О стоимости платья можно только догадываться

Для свадьбы Паулина заказала себе эксклюзивный наряд в бутике Maison Bohemique. Здесь же мастера ее наряжали к красной дорожке "Кинотавра". О стоимости платья можно только догадываться. К примеру, цена самого скромного подвенечного наряда без излишеств начинается от 300 тысяч рублей.

bohemique Паулина Андреева в Maison Bohemique Haute Couture и Федор Бондарчук на церемонии закрытия "Кинотавра"

Конечно же, невеста будет блистать настоящими бриллиантами. Сейчас она находится в одном из самых дорогих отелей возле Невского проспекта. Ей оказывает помощь профессиональная команда стилистов и визажистов.

"Для Паулины свадьба - большое событие. Белое платье, фата и прочее. Я думаю, Федор ради Паулины торжество затеял", - цитирует Сергея Мазаева сайт mk.ru.