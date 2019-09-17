2019-09-17T16:10:30+03:00
Звезды

Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком

О том, что принц Уильям и герцогиня Кембриджская ждут еще одну девочку, рассказала в школе их дочь, принцесса Шарлотта
Арина СУВОРОВА
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Шарлотта рассказала школьным друзьям, что ее мама беременнаШарлотта рассказала школьным друзьям, что ее мама беременнаФото: REUTERS
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Не прошло и пары недель с того момента, как дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта пошла в школу. И вот 4-летняя правнучка британской королевы оказалась в центре всеобщего внимания.

Мало того, что Шарлотта оказалась истинной хулиганкой. Когда родители — принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон — вели ее в школу, принцесса стала прятаться за мамину юбку, а потом и вовсе показала язык репортерам. Точно такое же Шарлотта проделала во время Королевского кубка по парусной регате. Но сейчас юная принцесса, чтобы обзавестись новыми друзьями в школе, решила поделиться с одноклассниками тайнами королевского дворца.

Шарлотта рассказала школьным друзьям, что ее мама беременна, и принцесса скоро снова станет старшей сестрой.

Один из школьных помощников услышал разговор 4-летней принцессы с одноклассниками и не поверил своим ушам, услышав, что Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка. На этот раз девочку.

Неделю назад герцогиня Кембриджская появилась на празднике Королевского садовнического общества. Тогда журналистам показалось, что живот Кейт Миддлтон округлился.

У принца Уильяма и герцогини Кейт и так трое детей — 6-летний принц Джордж, 4-летняя принцесса Шарлотта и принц Луи, которому исполнился год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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