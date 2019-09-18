Снег в Певеке станет белым

14 сентября атомный плавучий энергоблок благополучно пришвартовали у причала Певека. С погодой повезло, - говорили местные. Обычно в это время года осень борется с зимой: то дождь, то снег, то шторм. А минувшая суббота выдалась на удивление ясной, тихой и теплой. Везение, или нет, но, скорее всего, усердно поработали метеорологи, спрогнозировав оптимальное «окно» для швартовки стоящего на рейде «Академика Ломоносова».

Условия были идеальные: с утра легкий ветер дул с моря в спину острова Большой Роутан, который загораживает Певек с севера. Поэтому акватория Чаунской губы выглядела как стол, в центре которого бело-красно-синим праздничным тортом стоял энергоблок, окруженный буксирами.

У причальной стенки шли приготовления к швартовке, и, чем ближе подступал ответственный момент, тем чаще участники процесса смотрели в сторону Чаунской ТЭЦ. Поначалу дым из ее труб медленно тянулся черными облаками в город. А потом ветер сменил направление на противоположное. Как бы не раздуло «южак», - с долей тревоги сказал кто-то.

Заместитель главы «Росатома», руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша передал горожанам рынду символизирующую приход в город новой жизни.Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Это самый сильный в мире постоянный ветер, часто дующий в Певеке. Южак достигает 50 м/с, а в порывах – все 80. Скорость спортивного автомобиля! Впрочем, «Академику Ломоносову» не страшны ни ветер, ни арктические льды, ни жестокие шторма, от которых его укрывает причальный периметр. Плавучая АЭС строилась с таким расчетом, что может выдержать даже столкновение с другим судном, или береговым сооружением. Два ее ледокольных реактора снабжены дополнительными системами активной и пассивной защиты. И, если представить вообще невероятное – опрокидывание станции кверху килем – реакторы будут просто заглушены, без каких-либо экологических последствий.

Кстати, проектировали станцию, соблюдая принятый атомщиками принцип «зеленой лужайки». Через 40 лет работы энергоблок отправят на утилизацию, а на его место придет новый, при этом на месте эксплуатации не останется экологически грязных веществ.

Чего не скажешь о нынешней ситуации.

В городе к появлению атомной станции относятся по-разному. Как и во всем мире, есть те, кого напрягает соседство атомного объекта – их так же бесполезно убеждать в том, что он совершенно безопасен, как радикальных агностиков в том, что Земля круглая.

Большинство жителей в буквальном смысле вздохнут с облегчением.

-У нас любителям спать при открытой форточке придется квартиру мыть три раза в день, - полушутя объяснила директор местного музея Валерия Швец-Шуст, - Вы бы снег наш видели – он всегда черный из-за ТЭЦ, которая находится в черте города и работает на угле. Я надеюсь, новая станция станет стимулом для создания новых рабочих мест, новой инфраструктуры и повышения качества жизни горожан. Ведь ее мощности рассчитаны и на обеспечение энергией экономических проектов. А с приходом инвесторов появятся новые кафе, детские центры - то, чего обычно не хватает жителям таких городов, как Певек.

По словам губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, проект, к реализации которого долго шли, состоялся, и на Чукотке начинается новая жизнь, новая эра развития.

-В конце декабря мы рассчитываем получить первые киловатты. Новая станция обеспечит электроэнергией и теплом город. Она будет обеспечивать действующие проекты «Каральвеем» (золото-серебряное месторождение – прим авт.), Майское месторождение (золоторудное месторождение – прим. авт.), и новые проекты, такие как Кекура - это крупное золоторудное месторождение, и золото-медные месторождения Баимской рудной зоны. Это значит, что будет развиваться промышленность, будут рабочие места, люди смогут работать, растить детей. У Чукотки есть будущее, - отметил Роман Копин.

К 16 часам по Чукотскому времени буксиры завели ПАТЭС в «парковочный карман». Ближайшие 12 лет до планового профилактического ремонта станция останется здесь и будет давать свет и тепло городу, порту и предприятиям региона.

В отличие от атомных ледоколов, руководить ее работой будет не капитан, а генеральный директор, как на стандартных наземных АЭС. Как рассказал капитан Василий Голохвастов, он будет заниматься обеспечением жизнедеятельности самого судна, каким и является «Академик Ломоносов». Пожалуй, единственное отличие в том, что здесь – не смены, а вахты.

На первую плавучую атомную станцию подбирали опытных атомщиков, которые имеют опыт походов на атомных ледоколах. Все они прошли подготовку на полномасштабном тренажере в петербургском филиале Центрального института повышения квалификации госкорпорации «Росатом». Там и рабочие места операторов, и мониторы, и ключи, и кнопки, вплоть до деталей и цвета интерьера аналогичны тем, что и на блочном щите управления «Академика Ломоносова».

ПАТЭС сменит отработавшую свой срок и морально устаревшую Чаунскую ТЭЦ, которая была построена в 1940-х годах, и Билибинскую АЭС. «Академик Ломоносов» занял рабочее место у причала, а на берегу тем временем завершается создание необходимой инфраструктуры.

-Основное, что нам предстоит, это интеграция плавучего энергоблока в инженерные энергосети береговой площадки, постановка под напряжение подстанции «Береговая», подключение к энергосистеме Чукотки и подключение к тепловым сетям города Певек, - рассказал директор филиала «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций» Виталий Трутнев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732612" frameborder="0"></iframe> Приход Ломоносова в Певек.

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Глава городского округа Певек Николай Леванов: «Росатом» открыл перед нами новые возможности

В жизни города, как и каждого человека, есть определенные этапы. Сейчас начинается этап, когда на его территорию пришел «Росатом». Все мы прекрасно знаем, что это госкорпорация, которая находится на пике всех существующих технологий.

И, естественно, для жителей чрезвычайно важно, что перед ними открываются новые возможности. Я имею в виду не утилитарные вещи – тепло и свет. А то, что у взрослых и детей, которые здесь живут, возникает возможность иной профориентации, использования тех достижений, которые есть у «Росатома». Безусловно, мы воспользуемся ими в полной мере.

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