2019-09-17T19:20:26+03:00
Общество

Россия снова учится производить фотоаппараты. Они стоят полмиллиона и скопированы у немцев. Но это прогресс!

Фотокор «Комсомолки» протестировал первую отечественную цифровую камеру
Виктор ГУСЕЙНОВ@vguseynov
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Виктор Гусейнов протестировал камеру «Зенит-М»Виктор Гусейнов протестировал камеру «Зенит-М»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Скорее Безрукову дадут Оскар...

Признаюсь, я был скептиком. Я отмахивался от этих разговоров и смеялся. Говорил, что скорее Безруков выиграет Оскар, чем Россия начнет выпускать сложную фототехнику. Шутил, что наши прегрешенья перед миром не так уж велики и хватит с нас продукции «АвтоВАЗа».

Из нашего здесь - объектив «Зенитар 1/35» и дизайн корпуса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из нашего здесь - объектив «Зенитар 1/35» и дизайн корпусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И вот, полюбуйтесь. Стою где-то в дебрях Архангельской области и снимаю на цифровой «Зенит-М» очередную старинную церквушку. Мой навороченный «Никон» второй день лежит в багажнике в рюкзаке, и у меня нет никакого желания его расчехлять. У меня в руках российская камера (первая после развала Союза!), и я кайфую от ее работы.

Фотокор «Комсомолки» протестировал первую отечественную цифровую камеру Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фотокор «Комсомолки» протестировал первую отечественную цифровую камеруФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хотя «российская» это, пожалуй, громко сказано. Из нашего здесь - объектив «Зенитар 1/35» и дизайн корпуса. Остальное пока производится в Германии. Собственно внутренности «Зенита» - это настоящая немецкая, качественная и жутко дорогая «Leica m240» без всякого там автофокуса, с настройками выдержки и диафрагмы. Вот и все! Ничего лишнего. Увидел кадр, навел камеру, спустил затвор, и она отработала. А отрабатывает она все по-бюргерски педантично, прорабатывая цвета каждого облачка и травиночки.

Внутренности «Зенита» - это настоящая немецкая, качественная и жутко дорогая «Leica m240» без всякого там автофокуса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Внутренности «Зенита» - это настоящая немецкая, качественная и жутко дорогая «Leica m240» без всякого там автофокусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Сколько тебе заплатили?»

- Ну и как тебе? — позвонил коллега.

- Знаешь, - отвечаю, - приятная. Очень нравится. Как будто бы фотография снова для меня стала хобби, а не работой.

И вот я, фотокор с 15-летним стажем, пишу в соцсетях, что вторую неделю снимаю новеньким «Зенитом», а мир не только не разрушился, но и даже как-то заиграл новыми красками. А в ответ мне...

Ушат помоев.

«Сколько тебе, Гусейнов, заплатили за эту бессовестную пропаганду? И не стыдно народу впаривать эту мульку, ты ж не магазин на диване?»

Красногорский завод имени Зверева - родина «Зенита» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Красногорский завод имени Зверева - родина «Зенита»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Примерно таков был смысл комментариев, если убрать из них непереводимую игру непечатных слов.

- Это такая мода сейчас у интернет-троллей, поливать грязью все российское, - утешает коллега.

С чего-то нужно начинать

И все же вычленим из этого народного гнева рациональное зерно. Вопросы-то к фотоаппарату все равно остаются. Почему она не слишком легкая и компактная? А нельзя было обойтись без немецкой начинки? И зачем в серии выпущено всего 500 экземпляров? Ну и, конечно, откуда такая «конская» цена - 460 тысяч рублей за аппарат. На кого рассчитана новинка отечественного приборостроения с таким прайсом?

Заместитель генерального директора КМЗ по гражданской продукции Андрей Варфоломеев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заместитель генерального директора КМЗ по гражданской продукции Андрей ВарфоломеевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За ответами шагаю на Красногорский завод имени Зверева - родину «Зенита». Кстати, «Лейка» появилась в этой истории неспроста. Есть историческая параллель: после Второй мировой войны в рамках репарация в СССР было вывезено оборудование с немецких заводов Leica. Именно поэтому все первые советские фотоаппараты напоминали «лейки».

Наша идея была в том, чтобы напомнить о себе. Причем не устаревшей моделью, а вполне современной, - говорит мне заместитель генерального директора КМЗ по гражданской продукции Андрей Варфоломеев.

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Я сижу в его кабинете и кручу в руках «Зенит-М». Рассказываю Андрею про комментарии пользователей соцсетей на его детище. Да он и сам их читал.

- С чего-то нужно было начать, - объясняет Варфоломеев. - Можно было потратить еще несколько лет на собственные разработки, но мы решили начать сейчас. Что касается цен, то аналоги других производителей стоят не меньше. Из изготовленных 500 камер часть мы уже продали, а остальные реализуем до конца года, и уже не будем возвращаться к этому дизайну. В дальнейшем планируем все механические детали наших фотоаппаратов делать в России, поскольку оборудование для этого у завода есть и оно полностью соответствует мировым стандартам.

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для «Лейки» польза от проекта польза тоже есть.

- Мы обладаем некоторыми технологиями, которые позволяют производить объективы намного дешевле, чем в Германии, - рассказывает Андрей Варфоломеев. - Мы немного проигрываем по габаритам и весу, но это все с лихвой перекрывается ценой. Над этим проектом работали люди старой советской школы, которые смогли передать знания ребятам, пришедшим из вуза. Кстати, бурные споры в интернете, где нас поминали не всегда добрым словом, тоже послужили на пользу: о нашем заводе многие узнали или вспомнили, и многие из ранее ушедших вернулись в цеха.

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снимок сделан с помощью камеры «Зенит-М»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ТЕМУ

Еще 5 советских брендов, которые можно возродить

1. Велосипед «Орленок». Странно, что этого еще не сделано с учетом нынешней моды на здоровый образ жизни и повальную велолихорадку. В принципе, велопроизводителей в России, но того самого легендарного «Орленка», на котором многие из нас научились ездить в детстве как и не хватает.

2. Часы «Электроника». Помните такие модные наручные гаджеты перестроечных времен, где вместо стрелочек тикали черные электронные цифры, можно было устанавливать дату и включать секундомер. Только теперь с распространением Apple Watch мы понимаем, насколько они обогнали свое время.

3. Мотоцикл «ИЖ». Еще один двухколесный транспорт, на котором выросло целое поколение лихачей. Байкеров у нас теперь в стране пруд пруди, а вот с конкурентами американским «Харлеям» и японским «Ямахам» почему-то не получается. Хотя ходят слухи, что российские мотоциклы могут получить вторую жизнь в рамках «президентской» серии «Кортеж» (Aurus).

4. Теплоход «Метеор». Скоростные суда на подводных крыльях были отличным средством сообщения между городами, расположенными на реках. И порой на них из точки А в точку Б можно было добраться было быстрее, чем на поезде или автомобиле. Учитывая наше богатство водными ресурсами - и сейчас «Метеоры» бы точно пригодились.

5. Магнитофон «Романтик». Конечно, кассетные проигрыватели уже никому не нужны. Но магнитофоны могли бы естественным образом эволюционировать в другие портативные музыкальные устройства - например, бумбоксы, которые так популярны сейчас среди молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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